[VIDEO] Viuda de José José hace revelaciones a su hija Sarita en aniversario de muerte del cantante

Han sido varios los homenajes que se le han rendido a José José este lunes 28 de septiembre, como parte de la conmemoración del primer aniversario de su muerte, ocurrida el año pasado en un hospital al norte de Miami. Y su hija menor, Sarita Sosa, fue la invitada especial del programa de televisión Despierta América, donde entrevistó a la viuda del cantante, Sara Salazar, quien habló abiertamente sobre el inmenso amor que vivieron y compartió varios recuerdos del mexicano.

Sentada en la sala de su casa, la última esposa del cantante fallecido a la edad de 71 años, tras batallar contra un feroz cáncer de páncreas, se confesó con su hija.

“Lo conocí aquí en Miami. Él tenía un apartamento cerca del mío… cuando lo conocí como cinco muntos después (me enamoré)”, comentó la cubana al responder a Sarita cómo se enamoró del Príncipe de la canción, agregando que el tema que el artista más le cantaba era “Cuando vayas conmigo”.

La viuda del intérprete de “Gavilán o paloma” tambien mencionó que el momento más feliz que vivieron juntos fue el nacimiento de su única hija y bromeó un poco sobre lo bueno que era José José para la cocina.

“Le gustaba ir a comer a restaurantes italianos. Él dice que era el mejor cocinero, pero en realidad era el abridor de latas más rápido del mundo”, dijo Sara Salazar, quien luego, mostrandose muy compungida y haciendo llorar a Sarita, confesó que tras la muerte del cantante su vida ha sido muy triste, y aún no logra superarlo. Incluso mencionó que por momentos pierde la cordura y olvida que ya no está vivo.

“Voy a decir algo que nunca digo a nadie, pero lo digo para ayudar a otras viudas… esto es muy difícil, porque muchas veces digo: ‘ay le tengo que contar esto a José esto que vi en televisión’, o si voy a cocinar cocino para dos. Muchas cosas me pasan, es una etapa que uno va pasando en la vida, y todavía estoy superándola. Fueron muchos años de matrimonio. Esto es más difícil de lo que yo pensé que iba a ser”, reveló la caribeña.

En la entrevista con su hija, Sara Salazar mencionó además que José José le pidió matrimonio asegurando que lo hacía porque ella era “el amor de su vida”.

Sarita por su parte, y bastante conmovida por el dolor de su madre al hablar, aprovechó para asegurar que fue una hija afortunada porque vio de cerca un amor que según ella, ya no se ve entre muchas parejas.

“Me tocó ver de cerca el amor y el respeto que se tenían y la compresión. De verdad que fue un ejemplo para mí. Ahora que estoy casada, vi que fue en las buenas y las malas, enfermos o sanos y en sus condiciones, siempre estaban juntos”, dijo Sarita.

Y aunque algunos seguidores de las redes sociales de Despierta América, que compartió el video de la entrevista también en si Instagram aplaudió la charla de las saitas, no faltaron aquellos que las atacaron nuevamente y afirmaron no creer nada de lo que mostraban.



