Murió Sandra Reyes, la ‘doctora Paula’ en Pedro El Escamoso

Este domingo 1 de diciembre de 2024 llegó con una noticia muy dolorosa para el mundo de la televisión colombiana al confirmarse el fallecimiento de la talentosa actriz Sandra Reyes, quien se hizo famosa con su papel como “La doctora Paula” en la telenovela “Pedro el Escamoso”.

Fue su mánager Claudia Flores, quien informó al medio Noticias Caracol de su deceso, pero fue su primo, él también actor Nicolas Reyes quien hizo pública la noticia a través de sus redes sociales. Según el, la actriz dejó de existir en su propia casa, y acompañada de sus seres queridos.

La televisión de habla hispana vuelve a estar de luto, ahora por la muerte de la actriz Sandra Reyes, la entrañable 'doctora Paula' en Pedro el Escamoso. ➡️ uni.vi/CRso105Qsob Publicado por Univision Nueva York en Domingo, 1 de diciembre de 2024

La causa de muerte de Sandra Reyes de 49 años fue un cáncer de seno, enfermedad que mantuvo de forma muy discreta, por lo que la noticia tomó por sorpresa a todo su público seguidor, según El Espectador.

“Ella decidió mantener su diagnóstico en absoluta privacidad, y todos respetamos esa decisión”, comentó su primo Nicolas a los distintos medios, según Infobae.

Es de señalar que casualmente en Pedro el Escamoso II, Paula Dávila también muere a raíz de un cáncer.

El actor informó que su velación se llevaría a cabo en el municipio de Ubaté, Cundinamarca en donde la actriz tenía una propiedad a la que amaba y disfrutaba mucho. De hecho anteriormente en una entrevista con la revista VEA, Sandra Reyes dijo que en este lugar era feliz, y que ella misma se encargaba de cosechar sus propios alimentos.

“No me interesa vivir en la ciudad, no me siento a gusto, me siento feliz en el campo. Pienso que hay que volver a origen, a cultivar la comida por muchas razones, porque me garantiza que no tiene venenos, que no está llena de tanta cosa que le echan y además tengo una tierra que está esperando a que la siembren”, dijo en su momento.

A Sandra Reyes le sobrevive su hijo Gerónimo Parada Reyes, un apasionado fotógrafo con quien siempre tuvo una muy buena relación, pero al que siempre protegió alejándolo del mundo del espectáculo.

¿Quién fue Sandra Reyes?

La actriz colombiana Sandra Reyes falleció este domingo, 1 de diciembre, a los 49 años. Así dieron a conocer la noticia. Todos los detalles en el enlace del primer comentario👇🔗 Publicado por Blu Radio en Domingo, 1 de diciembre de 2024

Sandra Reyes fue una destacada actriz colombiana, nacida el 31 de mayo de 1975 en la ciudad Bogotá, capital de Colombia. Desde muy joven mostró un gran interés por la actuación, lo que la llevó a estudiar artes escénicas y a abrirse camino en la televisión nacional, donde se convirtió en un ícono, según Caracol TV.

Su gran salto a la fama llegó con su papel en El inútil en el año 2001, una novela que capturó los corazones del público colombiano. Más tarde, consolidó su lugar como una de las actrices más queridas del país con su interpretación en Pedro el Escamoso, desde el año 2001 hasta el 2003, donde dio vida a Paula Dávila, un personaje que se convirtió en símbolo de elegancia y fortaleza. Su talento y carisma le permitieron participar en otras producciones, entre ellas “Rigo”.

