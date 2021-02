Día de San Valentín 2021: Frases para compartir en las redes

Por fin ha llegado un día muy especial para los enamorados. Este domingo 14 de febrero es la celebración del día de “San Valentín”, una fecha que se celebra en muchos países del mundo, y por tanto hay que pensar en cómo sorprender a la pareja, enviándole un escrito romántico a través de tus redes sociales. Si quieres, puedes integrarle a tu mensaje algún stiker con el que te identifiques o ambos tengan en común. Verás que este detalle será muy especial y le alegrará el día a tu enamorado.

Pero, de donde nació el origen del Día de San Valentín el 14 de febrero

Cada año, el 14 de febrero, miles de personas celebran esta fecha en conmemoración del amor y la amistad. Una celebración tradicional de los países anglosajones, que con el pasar del tiempo se hizo muy popular, hasta llegar a ser una festividad que se integró al calendario de muchos países en el mundo, y que ha logrado mantenerse vigente hasta el día de hoy.

Esta festividad que muchos consideran tiene sus orígenes en fines comerciales, realmente surgió desde tiempos muy remotos. De hecho, el “Día de San Valentín”, “Día de los enamorados” o “Día del Amor y la Amistad”, se remonta al siglo III en Roma y a un sacerdote llamado Valentín, la persona que inspiró esta tradición. En esta época, el Imperio Romano era gobernado por el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración del matrimonio para los jóvenes, justificando su decisión en que los solteros sin esposa e hijos eran mejores soldados, por no tener ninguna clase de ataduras.

Valentín que no estaba de acuerdo con el decreto del emperador, desafió su ordenanza, y comenzó a celebrar de forma clandestina el matrimonio de las parejas enamoradas, por lo que de ahí en adelante fue considerado el santo patrón de los enamorados. En el momento que el clérigo fue descubierto en sus actuaciones, el estado romano lo encarceló, y posteriormente le dio muerte el 14 de febrero del año 270.

Pero solo hasta el año 494, el Papa Gelasio I fue quién destinó la fecha de su muerte, el 14 de febrero como el día oficial de San Valentín. Así, esta festividad se introdujo en el calendario litúrgico tradicional y fue celebrada en la Iglesia católica durante los siguientes 15 siglos. Sin embargo, en el año 1969, el Concilio Vaticano II eliminó esta festividad del calendario, pero no sirvió de nada, pues ya San Valentín, estaba en el colectivo de las personas, posicionándose hasta el día de hoy como un día de celebración al amor.

Ahora que ya conoces la historia de la celebración, te dejamos 20 bonitos mensajes para que se los compartas a tu pareja a través de las redes sociales y tengas un hermoso mensaje que poner junto a tu foto:

1. “Para el mundo eres sólo una persona, pero para mí eres todo el mundo”.

2. “El amor es la llave maestra que abre las puertas de la felicidad”.

3. “El amor es sólo una palabra hasta que alguien viene y le da sentido”.

4. “Cuando el amor no es locura, no es amor”.

5. “El amor está compuesto de dos almas que habitan en un solo cuerpo”.

6. “El amor no hace girar al mundo, hace que el viaje valga la pena”.

7. “Este es el primer de muchos San Valentín que quiero celebrar contigo. Gracias por atreverte a vivir esta aventura conmigo”.

8. “Nuestro amor es como el viento, no puedo verlo, pero puedo sentir que tira de mí con fuerza”.

9. “Quiero que mi mundo empiece y acabe contigo”.

10. “Has llegado en el momento más difícil para llenar mi corazón con el amor más dulce. ¡Feliz San Valentín!”

11. “Celebremos nuestro amor eterno, que durará hasta el momento de casarnos”.

12. “Según el médico, mi diagnóstico es sencillo y sin remedio, estoy enamorado de ti. ¡Feliz San Valentín!”

13. “Ven a dormir conmigo: no haremos el amor. Él nos hará”.

14. “Un beso tuyo es para mí el tesoro más valioso del mundo. ¡Feliz Día de los Enamorados!”

15. “El verdadero amor no se conoce por lo que exige, sino por lo que se ofrece”.

16. “Desde que te conocí, no hay buenos días sino buena compañía. Cada día merece la pena ser vivido contigo a mi lado. ¡Te quiero!”

17. “Cómo no buscarte si te amo, cómo no escribirte si te pienso, cómo no desearte si te sueño, cómo no importarme tu vida si te quiero”.

18. “Hoy no te voy a decir te quiero, te lo voy a demostrar el resto de los días del año. ¡Feliz día de los enamorados!”

19. “Si quieres saber cuánto te quiero, multiplica las estrellas del cielo por las gotas de agua del mar”.

20. “No sé si fue el destino el que unió nuestros caminos, pero lo que sí sé es que nos amamos con el más puro y sincero amor y que estaremos juntos por mucho tiempo. ¡Feliz día de San Valentín, mi príncipe!”.

