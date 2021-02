Día de San Valentín 2021: Frases para compartir con mamá

Hoy es 14 de febrero, y sí existe en este mundo un verdadero y eterno amor, es el amor de las madres. Las madres son esos seres que siguen los pasos de sus hijos desde que son pequeños, hasta que se hacen grandes. Para ellas siempre serás su niño o su niña pequeño, y ella se esmerará por cada día coser unas alas enormes y ligeras para que puedas volar tan alto como puedas.

Todas las palabras y las expresiones de amor nunca serán suficientes para poder elogiarlas y agradecerles todo su esmero, su trabajo, su amor, su cariño, su paciencia, su resiliencia y la sabiduría que tienen. Por eso si quieres decirle a tu madre cuan valiosa e importante es para ti, este 14 de febrero, en el día de “San Valentín” o del “Amor y Amistad”, no dejes pasar esa oportunidad para dejarle alguna dedicatoria a ese ser que te dio la vida, o a la que con mucho amor abrió los brazos y su corazón para adoptarte en su vida.

A continuación, de presentamos un recopilado de bonitas frases y mensajes para que le envíes o le escribas a la persona más fuerte del mundo, en este día tan especial: tú mama.

1. “Mamá, aunque estoy lejos no te olvido y siempre te tengo presente. Cada flor que veo me recuerda a ti”.

2. “ Aunque no te lo pueda decir frente a frente, debes saber que te amo. ¡Muchas Felicidades!”

3. “Mamá, todo lo que tengo no hubiera sido posible sin ti. Todo lo que he alcanzado te lo agradezco a ti Gracias por ayudarme, por animarme y empujarme a la felicidad que he alcanzado. Sin ti nada hubiera sido posible”.

4. “Gracias Mamá por aguantar antojos, dolores y años de privaciones. Por decirle “Si a la Vida” y traerme a este mundo, aunque te costó decirle adiós al mundo que soñabas para ti. Gracias Mamá y Felicidades en este día”.

5. “Mil gracias a mi ABUELA que me regaló el amor más grande y bello de mi vida… MI MADRE”.

6. “El corazón de una madre es el más hermoso lugar para un hijo y el único que no puede perder aun cuando él lleve ya canas. En todo el espacio del Universo sólo hay un corazón como éste” – Anónimo.

7. “Cuando se es madre, nunca se está sola en sus pensamientos. Una madre siempre deber pensar doble – una vez por ella y otra por su hijo” – Anónimo.

8. “Son los actos y actitudes las que hacen a una madre, no su edad” – Anónimo.

9. “No hay nadie más fuerte que una madre soltera” – Autor desconocido.

10. “Por enfrentarte al mundo sola, pero sin miedo, por el amor que albergas hacia tu hijo, sólo por eso eres y serás un ejemplo de valentía” – Autor desconocido.

11. “Mamá, eres la única mujer que puede ir más allá de sus límites. No importa cuán exhausta estés o que todo alrededor tuyo diga que ya no debes continuar porque de igual forma, tú haces todo hasta conseguirlo. ¿La razón? Tu amor por mí” – Anónimo.

12. “Si te rechazo, me perdonas. Si me equivoco, me acoges. Si los demás no pueden conmigo, me abres una puerta. Si estoy feliz, celebras conmigo. Si estoy triste, no sonríes hasta que me hagas reír. Eres mi amiga incondicional. Gracias” – Anónimo.

13. “Esa heroína que nunca ha salido en la tele, ese médico que nunca ha trabajado en un hospital, ese abogado que ha sido siempre mi defensor. Esa maravilla eres tú mamá” – Autor desconocido.

14. “Madre, cuando tus pensamientos están en nuestros corazones, nunca estamos lejos de casa”.

15. “Tus brazos siempre estuvieron abiertos cuando necesitaba un abrazo. Tu corazón entendía cuando necesitaba un amigo. Tus dulces ojos eran severos cuando necesitaba una lección. Tu fuerza y amor me han guiado y me han dado alas (María Bleain)”.

16. “Madre… voy a seguirte… ve tú delante que, dándome el ejemplo, lo haré al instante (Napoleón Bonaparte)”.

17. “La vida no viene con un manual de instrucciones, viene con una madre”.

18. “Tal vez no sepa nada acerca de la mujer que me trajo a este mundo, pero lo que sí sé es que mi Madre eres tú porque no ha habido ni un sólo día en el cual no me hayas demostrado la sinceridad de tu amor. Te doy gracias a ti y le agradezco a Dios por la bendición que es tenerte.”

19. “Al pensar en el maravilloso amor que me entregaste desde que yo era muy pequeño, mi corazón se llena de gratitud. Tú no me diste la vida, pero le diste sentido a mi vida porque me amas tanto como si fuera uno de tus hijos”.

20. “Me criaste, me educaste, me amaste, me enseñaste a ser siempre una buena persona a pesar de que no era tu obligación, pero lo hiciste porque me amabas y querías que yo fuese feliz”.

