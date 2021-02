Día de San Valentín 2021: Frases para compartir con tu mejor amiga

Es el día de San Valentín, dedícale frases lindas a las personas que más quieres. Y contar con un amigo que este contigo en los buenos y malos momentos, es el capital más grande que puedas tener. La amistad es la muestra de amor incondicional más enorme del mundo, los amigos son hermanos nacidos de un vínculo que no se hereda, se elige, y en este sentimiento no existen los compromisos, ni los pactos de exclusividad.

Un amigo de hecho es quien tiene la capacidad de hacerte sonreír cuando no tienes motivos, te da valor y coraje cuando los nervios y el miedo te arrastran, te anima cuando crees estar derrotado, y te insiste para que en los momentos en que no quieres ni levantarte de la cama, le pongas la mejor actitud a la vida y salgas a la calle para llenarte de gozo y de vida.

Con un amigo siempre encontrarás la razón de vivir intensamente, y si lo sabes conservar, el o ella siempre serán los cómplices en la aventura del existir. Por este motivo, es importante que en el día de San Valentín o del Amor y la Amistad, muestres a ese ser especial lo mucho que le importas y del significado de tenerlo en tu vida.

A continuación, te damos 15 frases por el Día de la Amistad para que puedas enviar a tu amigo (a) más especial.

1. “No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no sea un guía. Solo camina a mi lado y se mi amigo”.

2. “Me siento muy feliz de poder compartir este día contigo porque eres una de las mejores personas que jamás he conocido, eres sincera, inteligente y muy graciosa. Le agradezco a Dios por haberme enviado a una amiga como tú ¡Feliz día de la amistad!”

3. “Siempre decimos que tenemos muchos amigos, pero los verdaderos son muy pocos. Afortunadamente, tú eres uno de ellos y no puedo sentirme más agradecido de poder compartir de este día contigo. Vamos a divertirnos porque hoy es el día de la amistad.”

4. “Pensé que sabía lo que es ser un verdadero amigo, pero no lo hice realmente hasta que te conocí. Tú me enseñaste que la verdadera amistad es desinteresada y que por más que pasen muchos días sin hablar, todo va a seguir igual ¡Feliz día de la amistad, mejor amigo!”

5. “Feliz 14 de febrero, amiga linda. Me fascina lo fácil que nos entendemos y lo fuerte que se ha hecho nuestro lazo de amistad con el pasar del tiempo. Eres honesta, cordial y la más hermosa”.

6. “Hay billones de personas en la Tierra, pero ninguna tan especial como tú. ¡Feliz 14 de febrero, amiga bella! Eres la mejor de mis amigas y prometo que siempre lo seguirás siendo”.

7. “¡Feliz 14 de febrero, amiga adorada! Nadie me hace sentir tan especial como tú lo haces. Eres generosa y siempre sacas lo mejor de mí. Te agradezco el cariño incondicional, eres increíble”.

8. “Amiguita, me encantaría contar con una gran caja fuerte para atesorar nuestra enorme amistad, por siempre. Feliz Día del Amor y de la Amistad, te deseo grandes cosas”.

9. “Feliz Día de la Amistad, amiga mía. Tu presencia me llena de vida y ganas de experimentar cosas nuevas. Emanas alegría y eres con quien más me divierto. ¡Te quiero!”.

10. “A veces me pongo a pensar y se me ocurre que tal vez nosotros fuimos hermanos de sangre en otra vida porque no encuentro otra explicación para nuestra gran amistad.

11. “Sabes que siempre podrás contar conmigo y que yo siempre estaré para aconsejarte e impedirte que hagas cosas tontas jaja ¡Un abrazo, mi hermano!”

12. “Amiga contigo paso los momentos más divertidos de mi vida y las experiencias más emocionantes que haya vivido. ¡Te quiero, mejor amiga!”

13. “Hemos pasado por muchas discusiones y peleas sin sentido, pero a pesar de todo, aún seguimos siendo mejor amigas y creo que eso dice mucho del fuerte lazo de amistad que tenemos ¡Feliz día de la amistad!

14. “Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta”.

15. “Cuando la amistad une a dos personas no importa que el tiempo y la distancia se interpongan, siempre seguirán siendo buenos amigos.”

