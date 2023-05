¡Salma Hayek se despide pero se asegura de que nadie la olvide!: ¿Qué hizo la actriz de 56 años?

Salma Hayek siempre está viajando por muchos lugares del planeta, y esta vez, tras su impresionante paso por la Riviera Francesa, donde estuvo varios días, la estrella de Hollywood se despidió.

La protagonista de la película “Frida”, quien lució despampanante en el Festival de Cine de Cannes, adonde asistió a la premiere de la película “Killers Of The Flower Moon” en un vestido con un amplísimo escote, de Alexander McQueen, colgó en su Instagram el mensaje de despedida, pero se aseguró de que nadie olvide su paso por la famosa ciudad.

“Goodbye, Au revoir, Adios Cannes ❤️”, fue la frase con la que Salma se manifestó en su cuenta social, en los tres idiomas que mejor maneja, donde de paso compartió un video con los mejores ángulos de su comentado y elogiado vestido violeta.

Como era de esperarse, las reacciones de sus fieles admiradores no tardaron en aparecer, y con todo tipo de mensajes y elogios, destacaron que la mexicana de 56 años es un ejemplo de mujer, no solo por su belleza, su buen gusto para vestir y su talento, sino por ser una voz líder en la industria del cine y sobre causas sociales.

“Que hermosaaa😍😍”, “Absolutamente increíble”, “Salma deja ver que la belleza no pelea con la inteligencia y el talento”, “😍perfecta!!;”, “que preciosura”, y “majestuosa como siempre 🔥🔥🔥🔥👏👏👏”, fueron algunas de las primeras reacciones de los fans de la veracruzana.

“Siempre PRECIOSA 😍”, “Bellissima 😍😍😍”, “la más hermosa” y “wow, que mujer tan espectacular”, agregaron otros seguidores de la actriz, quien cuenta con más de 24 millones de admiradores en su Instagram.

Salma también compartió otro par de imágenes de su estadía en Cannes y su participación en otros eventos, y aprovechó para rendir un reconocimiento a quienes están detrás de todo el brillo del Festival.

“El Festival de Cine de Cannes es mucho trabajo. Comenzando por mi amigo @gregwilliamsphotography, que me ha estado fotografiando desde mi primera experiencia en Cannes, o mis chicas de peluquería y maquillaje @jennifer_yepez y @sofiatilbury @katewilliams0n, cuyas habilidades artísticas solo podrían apreciarse si me hubieran visto cuando me desperté ese día”, comentó la actriz, quien siguió con sus agradecimientos.

“O el equipo de @gucci que me trajo el impresionante collar que escogi solo para enterarse de que quería guardarlo para otra ocasión, hasta las 270 horas de costura a mano, 1.976.000 lentejuelas negras y 2769 horas de bordado a mano que tomó hacer mi vestido @balenciaga de 15 kg”, agregó.

A pesar de ser hoy en día una de las famosas que más destaca en cuestiones de moda en todo el mundo, la mexicana reveló que hace unos años no le daba importancia a ello, espcialmente porque no es una mujer de la mal llamada figuar ideal.

“No soy una modelo típica. Cuando no pareces una modelo, tienes que aprender a vestirte: qué funciona y qué no. En diferentes puntos, todos me enseñaron trucos: qué acentuar, de qué alejarme y qué hace una pulgada hacia arriba o una pulgada hacia abajo. Es una ciencia”, dijo Salma a la revista ES Magazine.

Allí agregó que “(Los diseñadores) son una especie de ingenieros, especialmente cuando tienen un cuerpo desafiante como el mío. Para la moda, mi cuerpo es un reto”.

