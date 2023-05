Salma Hayek habla de salud mental y hace una revelación: [Escúchala]

Salma Hayek es una de las estrellas que siempre está tratando de usar el poder de su fama para impulsar nobles y causas y promover campañas en todo el mundo que favorezcan a las comunidades más vulnerables.

Y esta vez, aprovechando que mayo es el Mes de de la Concientización sobre a Salud Mental, la actriz mexicana compartió en su cuenta de Instagram un poderoso mensaje con el que hizo una revelación, estilo consejo, sobre cómo reaccionar ante personas que pueden hacer daño mental y emocional.

Salma colgó en su red social un clip en el que, hablando en inglés, mencionó que las palabras y los significados de lo que alguien dice, dependen de cómo se reciba, por lo que afirmó que cuando hay actos de bullying verbal, hay que ignorar esos comentarios como si fuera algo que proviniera de una lengua que no se entiende.

En el clip, que compartimos aquí, se aprecia a la veracruzana haciendo una analogía de lo que deben ser los insultos cuando se reciben y la gente intenta afectar a los demás de manera emocional y mental.

“Si yo empiezo a insultarte en otro dioma, no vas a sentir nada, porque esas palabras no significan nada para uno, porque es uno el que le da el significado a esas palabras, y no importa lo duro que alguien pueda gritar, uno puede terminar riéndose. Hay que agarrar las palabras, quitarles el valor y aventarlas al piso. Si las tiras al piso, nunca se van a regresar contra ti, porque no son nada”, comentó Salma en el video, que ya cuenta con más de 300 mil vistas y miles de comentarios.

“Su bienestar mental merece ser apreciado. Este mes de concientización sobre la salud mental, unámonos contra el acoso y empoderémonos unos a otros para abrazar el autocuidado, el amor y la sanación. 🌟💙 🌟💙#MentalHealthAwareness #MindMatters #SelfCareJourney”, comentó Salma en su post.

Tras escuchar el mensaje de la protagonista de la película “Bandidas”, una fan lo valoró y seguró que esa es la mejor ruta que se puede tomar con los acosadores y maltratadores.

“❤️ Estoy tan contenta de haberme dado cuenta de esto cuando era más joven, pero a veces, dependiendo de quién provengan las palabras y cómo se usen en tu contra, todavía puede ser difícil. PERO 100 por ciento, no dejes que otros odien y te hagan daño a ti, y que las inseguridades de los demás, la falta de crecimiento emocional, etc., usadas en palabras es más un reflejo de quiénes son ELLOS que de quién eres TÚ ❤”, dijo una seguidora de la actriz.

“Las palabras no significan nada si uno no les da poder o significado”, “Estoy de acuerdo en que le pones significado a las palabras y no tienes que asumir los insultos de las personas”, “Amo tus pensamientos. Muy bien dicho.🙌”, “Salma te amo”, “muuuuy cierto!!!”, “Exacto 💯 ❤️”, “por eso te amo mi Salmita!”, y “Me encanta esta analogía”, agregaron otros admiradores de la estrella del cine.

Dinos que piensas del consejo de Salma.