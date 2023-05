[VIDEO] Salma Hayek causa furor bailando salsa en bata de baño: ¿Enseñó de más?

Si hay algo que los fans de Salma Hayek admiran, más allá de su personalidad y que luce muy joven a sus 56 años, es la frescura con la que la estrella mexicana se muestra siempre, sin máscaras ni poses falsas.

Y esta vez la protagonista de películas como “Frida” y “Bandidas” tiene encantados a sus admiradores en redes sociales, por cuenta de un video en el que, ataviada con solo una bata de baño, y sin ese glamour del que suele presumir, demuestra su talento para el baile.

En el clip, compartido por la estrella de Hollywood, se aprecia a Salma muy contenta, bailando salsa con una amiga, mientras la observan otras mujeres que están con ella en un cuarto donde al parecer esperaba para ser maquillada.

Salma conquistó a sus fans con la frescura y ritmo con la que se mueve en el video, mientras suena de fondo el famoso tema salsero “Idilio”, de Willie Colón, dando catedra de lo que es saber bailar.

La mexicana compartió el video con sus admiradores, como una manera de celebrar haber llegado a 24 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, lo que la ubica como una de las figuras latinas más seguidas en redes sociales.

“24 millones de seguidores, 24 millones de razones para sonreír 😄 Gracias a todos por acompañarme en esta aventura! ❤️🙏 No puedo contener mi emoción y agradecimiento💃 P.D. Feliz cumpleaños @samanthalopezs”, fue el comentario con el que la actriz anunció la buena nueva.

Los mensajes y elogios no tardaron en llegar para Salma, pero también llamó la atención que en el video, que compartimos en este artículo, hay un efecto “blur”, borroso en las partes privadas de Salma, que diera la impresión de que bailando enseñó de más.

“Ese efecto blur arruinó nuestro día 🤣”, “el ritmo de una mexicana ❤️”, “podemos ver el video sin censura por favor”, “no le colgaba nada, entocnes porque lo pusieron borroso?”, “que salsera más bella”, fueron algunas de las reacciones de los fans de Salma al ver el clip que superó el medio millón de vistas. “Deja que tus 24 millones de fan vean todo”.

Otro fan incluso le declaró su amor a Salma y dijo: “Estimada Sra. Con todo respeto me gustaría comentarle que usted fue el primer y mi más perdurable sueño erótico de juventud. Ahora me doy cuenta que no sólo fue debido a sus incomparables atributos físicos, sino en buena parte fue responsable su increíble flow…”.

Dinos que te parece Salma Haye bailando salsa, y cuéntanos si crees que el video fue borroseado porque la actriz enseñó de más.