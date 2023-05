Mira el primer casting que Salma Hayek presentó cuando tenía 20 años: [Video]

Salma Hayek es una de las estrellas más reconocidas en Hollywood, quien a sus casi 57 años sigue cosechando éxitos y participando en exitosos proyectos cinematográficos, que la hacen lucir como una buena actriz.

Precisamente este año se cumplen 36 años desde que la mexicana comenzó su carrera en el mundo de la actuación, empujada inicialmente por Televisa, donde estudió la carrera de arte dramático en la reconocida Escuela CEA (Centro de Educación Artística).

Y en un video que se ha convertido en todo un tesoro para los seguidores de la veracruzana, en redes sociales circula desde hace buen tiempo el que fuera el primer casting de Salma, intentando conseguir su primer papel en Televisa, que en su momento también presentó el programa Desperta América.

El primer casting de Salma Hayek en Televisa | Despierta América No te pierdas estas escenas de Salma Hayek en su primera audición cuando tenía 20 años. #SalmaHayek #despiertaamerica SUSCRÍBETE bit.ly/20L91KL VISITA EL SITIO OFICIAL univision.com/despiertaamerica FOLLOW US IG: instagram.com/despiertamerica/ FB: facebook.com/despiertamerica TW: twitter.com/despiertamerica En Despierta América encontrarás consejos, recetas, entrevistas exclusivas, noticias, rutinas para ponerte en forma y mucha diversión. Karla Martínez, Alan Tacher, Satcha… 2016-01-22T22:40:58Z

En el clip, que compartimos en este artículo, se observa a la actriz mexicana con apenas 20 años, y su cabello rizado natural, mientras hace un monólogo hablándole a un teléfono, ataviada en un suéter verde

Las imágenes, que hacen parte del baúl de los recuerdos de las estrellas latinas que han llegado hasta Hollywood, siguen emocionando a los fieles fans de la protagonista de la película “Frida”, quienes no paran de halagarla.

“Mi prima estudió primer año de preparatoria con ella, y cuenta que era muy inteligente, segura de sí, y muy sencilla, a pesar de ser de familia rica”, “Que bonita, que fresca y natural. Salma es súper talentosa”, “Que bien se ha mantenido desde entonces, a lo largo de su carrera. Una mujer de muchos logros y renombre a nivel internacional. Felicidades Salma”, “Una personalidad arrasadora… muy segura de si misma!!!”y “Está excelente su casting! Que bárbara! Por eso llegó hasta donde está!”, fueron algunas de las reacciones del público de Youtube, donde está en casting.

Telenovela Teresa 1989 | Salma Hayek #Teresa #SalmaHayek Telenovela mexicana producida por Lucy Orozco en el año 1989. Fue protagonizada por Salma Hayek junto a Rafael Rojas, Daniel Giménez Cacho y Miguel Pizarro. ●PARA VER MÁS VÍDEO SUSCRÍBETE A MI CANAL❗ ●SÍGUEME EN MIS REDES SOCIALES: ●FACEBOOK: facebook.com/GTEduardoGT ●INSTAGRAM: instagram.com/EduardoZepedaGT ●TWITTER: twitter.com/EduardoZepedaGT ●DAILYMOTION: dailymotion.com/EduardoZepedaGT 2019-06-22T15:11:04Z

“Increible!!! Me recuerda un poco a El Callejón de los Milagros; Siempre he creído que esa ha sido su mejor película. Una gran estrella, sin duda alguna”, “Me da mucho gusto que logró su meta de ser una actriz”, “hermosa, digna representante de nosotras las Mexicanas” y “Magnífica actriz de cine”, agregaron otros fans de Salma.

Hace dos años, según reveló Yahoo, la protagonista de la telenovela “Teresa”, que la lanzó al estrellato, confesó que siendo muy joven le dieron pocas esperanzas de llegar hasta donde ha llegado.

“Me dijeron que mi carrera moriría a mediados de los treinta. Primero me dijeron que una mexicana nunca lo iba a lograr, porque en ese momento, para las nuevas generaciones, era imposible que una mexicana tuviera un papel protagónico en Hollywood”, dijo la estrella. “Y era como si no fuera real, era como esta extraña realidad que ahora se ha convertido en una normalidad. Pero no en ese momento. Y creo que es genial, estoy orgullosa de eso, quiero gritarlo al mundo, porque me dijeron tantas veces que no podía pasar y casi les creí, pero luché y gané”.

Salma también aseguró que quiere que su historia sirva de ejemplo para otras latinas que quieren llegar lejos.

“Y quiero que otras mujeres se den cuenta de eso, porque incluso a los treinta años sientes la presión, a los cuarenta sientes la presión, y la floración tardía es algo hermoso”, dijo Salma. “Y no estamos ‘terminadas’ en este momento, o en otro momento. si eres creativa, entusiasta y curiosa acerca de la vida, la vida puede ser emocionante para siempre, todo el tiempo”.