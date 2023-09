Salma Hayek modela bikinazo en el mar

Salma Hayek es una actriz y productora mexicana que por mucho tiempo ha sido una inspiración, tanto en la pantalla grande como en el departamento de belleza. Con sus delicadas ondas oscuras y su piel resplandeciente, Hayek ha dominado el arte de la belleza sin esfuerzo.

En 2015, Salma Hayek reveló su ingrediente favorito para el cuidado de la piel, algo de lo que no habíamos oído hablar en ese momento. Ella tenía 48 años en ese entonces y ahora que tiene 57 años, estamos aún más impresionados. Sin duda este ingrediente debe ser auténtico, porque es como si no hubiera envejecido ni un día en su vida. “Yo uso un ingrediente llamado tepezcohuite que se usa en México para las víctimas de quemaduras porque regenera completamente la piel, y no hay nadie en Estados Unidos que esté usando este ingrediente excepto nosotros. Algunos de los ingredientes, cuando los llevé a los laboratorios estadounidenses, dijeron: ‘¡Dios mío! ¿Cómo es que nadie está usando esto?’ Por eso no tengo Botox, ni exfoliaciones, ni empastes”, dijo Hayek en ese entonces.

La veracruzana dejo boquiabiertos a sus seguidores en Instagram luciendo un bikinazo de dos piezas, estampado y en colores negro y blanco que resalta la zona de su escote.

Además del traje de baño, Hayek llevó puesto un bata abierta con tirante que ajustable estilo boho chic en color azul. Mira la foto arriba. “¿Qué hay de malo con el azul del domingo?”, escribió la mexicana al lado de la instántanea.

Salma lamenta el terremoto en Marruecos

Hayek se pronunció el sábado en solidaridad con Marruecos por la tragedia que están viviendo a consecuencia del terremoto que sorprendió la noche del viernes y que ha cobrado la vida de más de 2,000 personas.





“Mis pensamientos están con el espíritu inquebrantable del pueblo de Marruecos durante este momento difícil”, dice en el post en el que recurrió a explicar cómo se pueden donar insumos necesarios para atender la gravedad en ese país.