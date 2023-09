Salma Hayek celebra sus 57 años posando en bikini

Salma Hayek es el verdadero ejemplo que la edad es solo un número. La actriz y empresaria mexicana celebró su cumpleaños número 57 el pasado 2 de septiembre. “Estoy tan feliz de estar viva y profundamente agradecida por todas las bendiciones”, compartió en sus redes Hayek junto a una imagen de ella posando en un bikini color vino y disfrutando de las aguas cristalinas del mar. “Mi amada familia, mis apreciados amigos, mi salud, mi trabajo que me mantiene en marcha, mi equipo empoderador, mi relación con los animales y la naturaleza, y el amor de todos mis fieles seguidores. Feliz 57 cumpleaños para mí”.

Muchos la felicitaron. Pero tampoco faltan los mensajes de asombró por su eterna juventud. “No puede creer que ella sea 20 años mayor que yo y tiene un cuerpo mejor que el mío”, comentó una.



En otro post, Hayek dice sentirse como una mariposa. “La vida es una serie de fases con comienzos y finales, por eso a veces está bien sentirnos como mariposas 🦋 aunque dejemos una parte de nosotros ir…”

Su secreto para la eterna juventud

Más de uno tiene la curiosidad de saber cual es el secreto de la eterna juventud de Hayek. La respuesta pudiera dejar a más de uno con la boca abierta, pero hace unos años, al hablar de secretos de belleza, la veracruzana reveló uno que pone en práctica y que sin duda le da resultados… lo mejor, es que es fácil de imitar: Salma no se lava la cara.“Nunca me limpio la cara por las mañanas. Mi abuela me enseñó que por la noche tu piel repone todas las cosas que perdiste durante el día. Además, si me lavo muy bien la cara por la noche, ¿por qué iba a estar sucia cuando me levanto? Lo que pasa es que las empresas quieren que utilices más productos”, confesó Salma a New York Times en 2021.“No me pongo protector solar a menos que vaya a estar expuesta al sol todo el día. ¿Por qué? Creo que los químicos de los solares no son buenos para la piel. Me parece que solo hay que usarlos cuando los necesitas”.

Salma no usa sueros o boosters en la mañana. “Mi rutina cambia, depende de cómo se despierte mi piel. No lo hago como una máquina. La miro, le presto atención. Le hablo como ¿qué necesitamos hoy?, compartió con The Cut.