Salma Hayek sin maquillaje muestra sus arrugas y cuenta sus canas

Salma Hayek, de 56 años, dejo a un lado el glamour para compartir algo muy personal con sus seguidores. La actriz mexicana se despertó con ganas de mostrar al mundo como luce sin una gota de maquillaje. “Yo despertándome y contando cuantas arrugas y canas se colaron a la fiesta esta mañana”, escribió Salma en el pie de foto.

Sin duda la protagonista de Frida es de las pocas artistas que han mostrado su rostro libre de maquillaje, lo cual ha sido aplaudido por sus admiradores, pero en esta ocasión más que eso demuestra que no le teme a la edad y presume sus primeras canas y arrugas. “Gracias por compartir! Esto ayuda a ver que hasta la más bella y famosa también envejece”, comentó una de sus seguidoras. Otro agregó: “Hermosa. Pocas artistas tienen el valor de mostrar su rostro y el paso del tiempo. Casi todas con sus filtros”.

Así es, sus seguidores invadieron sus redes con halagos. “Y te ves aún hermosísima gracias por compartir este tipo de mensajes pr que normalizas los standard de la belleza que no hay que temer crecer es parte de la vida ❤️”, opinó otra.

Salma Hayek sigue los secretos de belleza de su abuela

Salma compartió algunos de sus secretos de belleza que los aprendió por su abuela. “Nunca limpio mi piel por la mañana. Mi abuela me enseñó que por la noche, tu piel repone todas las cosas que perdiste durante el día”, compartió la actriz mexicana a The New York Times en 2021. Salma no usa sueros o boosters en la mañana. “Mi rutina cambia, depende de cómo se despierte mi piel. No lo hago como una máquina. La miro, le presto atención. Le hablo como ¿qué necesitamos hoy?, compartió con The Cut.

Para combatir la flacidez del cuello, ella usa un suero. Y para desmaquillarse usa aceite de coco. Eso sí, jamas duerme con maquillaje. Luego uso agua de rosas para eliminar los residuos. Puedes usar una toalla caliente con agua de rosas (pones una toalla húmeda en el microondas) para hacer un poco de vapor’. Este pequeño detalle hace que las propiedades antioxidantes y calmantes de la infusión penetren a profundidad.