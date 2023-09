Salma Hayek brilló en la gala benéfica ‘Caring For Women’ [FOTOS]

Salma Hayek Pinault​ ​​​es una actriz y productora de cine mexicana es casi tema de conversación todos los días, pues la muy querida latinoamericana de 57 años de edad, siempre está marcando tendencia con sus candentes fotos, forma de ser, figura envidiable y estilo de vida que comparte por medio de sus redes sociales.

Salma, quien hace tan solo unos días celebró su cumpleaños número 57, y dejó ver que está más regia que nunca, volvió a cautivar a sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram, luego de que fuera el centro de atención de un evento benéfico al que asistió en compañía de su esposo, el empresario francés, François-Henri Pinault.

​Salma Hayek se dejó ver guapísima con este vestido Gucci

​

La recordada por todos como nuestra querida Frida Kahlo, asistió al evento anual ‘Caring for Women’ celebrada en Nueva York, el cual es organizado por The Kering Foundation, compañía de la cual su esposo es presidente y junto con él desfiló por la alfombra luciendo un espectacular vestido de lentejuelas de la marca Gucci, el cual tenía un scote en V, una amplia apertura en la pierna izquierda, unas sandalias negras de la marca británica Jennifer Chamandi y un bolso clutch del mismo color.

“Todo listo para la cena Caring for Women esta noche en Nueva York, presentada por @keringfoundation, apoyando una causa muy cercana a mi corazón”, escribió la actriz mexicana en su Instagram.

En cuanto al maquillaje, utilizó algo muy natural, de tonos cálidos y labios color carne. Además, la celebridad optó por llevar su cabello suelto y ondulado, con mucho volumen, y remató con joyas de Boucheron.

“¡Qué noche! Gracias a todos los que asistieron a celebrar los 15 años de @keringfoundation y la segunda cena anual ‘Caring for Women’ en beneficio del Malala Fund, National Network to End Domestic Violence (NNEDV) and New York City Alliance Against Sexual Violence. Es un gran honor para mí trabajar junto a esta brillante fundación para combatir la violencia de género y continuar la lucha para proteger a las mujeres y los niños vulnerables en todo el mundo”, escribió Salma, junto a algunas fotos de la velada, en donde compartió con Nicole Kidman, Chaning Tatum, Kim Kardashian y Linda Evangelista, expareja de su esposo.

Finalmente, en el evento, logró recaudar tres millones de dólares, los cuales tienen como objetivo, empoderar a las mujeres y combatir la violencia de género, el Fondo Malala, la Red Nacional para Terminar con la Violencia Doméstica (NNEDV) y la Alianza de la Ciudad de Nueva York contra la Agresión Sexual, según El Imparcial.

