Laura Bozzo acusa a Belinda de deber dinero a joyería en Perú

En las últimas horas el nombre de la cantante y actriz mexicana Belinda de 34 años de edad, ha vuelto a retumbar en los medios de comunicación de entretenimiento y espectáculo, luego de una serie de declaraciones por parte de la conductora peruana, Laura Bozzo, quien aseguró que existe una deuda por una gran suma de dinero, por parte de la mexicana.

Todo comenzó cuando la reconocida presentadora de “Laura en América”, lanzó una serie de declaraciones que dejaron a más de una con la boca abierta, pues Bozzo, muy segura y contundente con sus palabras, durante la emisión del programa “Hoy” concedió una entrevista mientras llegaba a la Ciudad de México, en donde habló públicamente sobre el problema de dinero que había con la cantante Belinda.

¿Qué pase la mala paga?

De acuerdo con las palabras de la conductora y exconcursante del reality show “La casa de los famosos”, esta aseguró a las medios de comunicación que hace unos años, Belinda durante un viaje a Perú, hizo una compra en una joyería que Bozzo le recomendó visitar, pues era de una amiga suya.

De acuerdo con People en Español, Laura Bozzo metió las más al fuego por Belinda, y le dijo a su amiga, dueña de dicha joyería, que podía confiar en Belinda. Ante esto, al parecer Belinda compró varias joyas y modelos exhibidos, y según Laura Bozzo, aún debe miles de dólares a la tienda, situación que la tiene muy preocupada.

“Preocupada por un problema que tengo”, contestó Laura cuando los medios le preguntaron cómo estaba. “Belinda, que es mi reina adorada, la amo, viajó a Perú hace algunos años para celebrar su cumpleaños y mi familia la atendió y todo”, comenzó diciendo Bozzo.

Al parecer, Belinda tendría una deuda de más de 60,000 mil dólares y ahora le están cobrando ese dinero a Laura Bozzo, ya que ella prácticamente fue el aval de dicha compra.

“La recomendé con una joyera amiga mía, le vendió fortunas en joyas y, desgraciadamente, tiene un saldo ahí de 60 mil doláres y a mí me tienen loca como aval”, añadió Laura.

Aunque estas declaraciones son fuertes, Laura Bozzo siempre se refirió con cariño hacía la actriz mexicana, y dice creer que Belinda no tiene idea de que esta deuda existe.

“No he hablado con mi princesa, que la amo, sino con Christian, un asistente de ella, todo el tiempo me dice que ya lo va a solucionar, pero nunca lo soluciona. No sé si ella lo sepa, pero sí me encantaría que se solucionara porque yo, a ella, la amo con toda mi alma, soy su fan y estoy segura que no tiene ni la menor idea de lo que está pasando”, señaló Laura.

Finalmente, Laura Bozzo concluyó el tema con la esperanza de que cuando Belinda se enteré de la deuda que tiene y arregle lo más pronto posible dicha situación.

“A mí es a la que me están cobrando ahora, porque obviamente yo la avale. Espero que ella se entere y lo resuelva porque yo sé que ella no debe de saber nada”, finalizó Laura Bozzo.

Hasta el momento, Belinda no se ha pronunciado al respecto de estas acusaciones.

LEER MÁS: Candidata demócrata en polémica tras filtración de video íntimo