Candidata demócrata en polémica tras filtración de video íntimo

La candidata legislativa de Virginia, Susanna Gibson, y su marido, el abogado John David Gibson, se ven envueltos en un escándalo de vídeos sexuales.

Según The Washington Post, Gibson, un demócrata de 40 años, se postula para la Cámara de Delegados de Virginia “en un distrito suburbano de Richmond altamente competitivo”.

La elección “tendrá un peso significativo a la hora de determinar el equilibrio de poder en la Asamblea General de Virginia”, según CBS News.

Gibson permanece en la carrera incluso después de que aparecieran videos de la pareja realizando “actos sexuales” en el sitio de transmisión en vivo Chaturbate, informó The Post.

1. Susanna Gibson y su esposo John David Gibson tuvieron relaciones sexuales en videos en vivo publicados en un sitio porno, según los informes

Según The Associated Press, Gibson “tuvo relaciones sexuales con su marido en videos en vivo publicados en un sitio web pornográfico y pidió a los espectadores que les pagaran dinero a cambio de realizar actos sexuales específicos”.

La AP informó que sus reporteros habían visto capturas de pantalla.

Según el Post, los Gibson transmitieron videos en vivo en un sitio llamado Chaturbate, la última vez en septiembre de 2022.

“Gibson interrumpe los actos sexuales para escribir en una computadora junto a la cama”, informó el Post, y agregó que ella “insta a los espectadores a brindar consejos” y “acepta realizar ciertos actos sólo en una ‘habitación privada'”.

2. Susanna Gibson, enfermera, tiene dos hijos con su marido

Según el Washington Post, los Gibson tienen “dos hijos pequeños”. El sitio web de su campaña la llama “Mamá. Practicante de enfermería. Experto en Salud Pública”.

Ella escribió: “Me postulo para representar al Distrito 57 en la Cámara de Delegados de Virginia. Soy esposa, madre de dos niños pequeños, enfermera especializada y experta en salud pública, con años de experiencia brindando atención primaria en el hogar a pacientes vulnerables en nuestra comunidad”.

Su sitio web continúa: “He trabajado en el campo médico sirviendo a la comunidad de Richmond durante casi 15 años. A lo largo de este tiempo, he atendido a pacientes en varias capacidades y especialidades, incluyendo Geriatría y Atención Primaria Domiciliaria, Medicina de Emergencia, Medicina Interna y Medicina de la Obesidad. Tengo amplia experiencia en el manejo de los pacientes médicamente más complejos en Virginia y un historial de utilización efectiva de recursos locales y estatales para ayudar mejor a quienes los necesitan”.

3. El marido de Susanna Gibson, John David Gibson, es abogado local

En el sitio web de su campaña, Gibson dice que su marido es un “abogado local”.

“Me gradué de la Universidad de Virginia y de la Universidad de Columbia, y soy una demócrata de toda la vida, nacida y criada en Virginia, que ha vivido en el oeste de Henrico durante más de 10 años”, dice su sitio web. “Mi marido, un abogado local, y yo hemos elegido criar a nuestros dos hijos pequeños en esta zona especial de Virginia”.

4. Susanna Gibson llamó a su esposo, John David Gibson, un “humano asombroso” en una publicación de Instagram

Susanna Gibson ha escrito sobre su marido en Instagram. “Feliz cumpleaños a este ser humano increíble, el mundo es un lugar mejor contigo en él ❤️”, se lee en una publicación que ha sido eliminada.

En repetidas ocasiones compartió fotografías de su marido y sus hijos en la página de Facebook de su campaña, incluso en una playa.

5. Susanna Gibson dice que la información sobre los vídeos está diseñada para “humillarme a mí y a mi familia”

Según The Post, Susanna Gibson calificó la información sobre los vídeos porno como “una invasión ilegal de mi privacidad diseñada para humillarme a mí y a mi familia”.

“No me intimidará ni me silenciará”, dijo a The Post.

“Mis oponentes políticos y sus aliados republicanos han demostrado que están dispuestos a cometer un delito sexual para atacarme a mí y a mi familia porque no hay línea que no cruzarán para silenciar a las mujeres cuando hablan”.

