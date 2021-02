Ryan Seacrest renuncia a E! Entertainment Television

Ryan Seacrest anunció este jueves que ya no será el presentador oficial de las transmisiones de E! Entertainment Television desde la alfombra roja de las ceremonias de premiación de Hollywood.

El productor y presentador de televisión anunció la noticia en Instagram: “Después de 14 años como presentador de ‘Live from the Red Carpet’ en E!, he decidido moverme a nuevas aventuras. Extrañaré a todo el equipo que trabaja tan duro tras bastidores y, por supuesto, a mi increíble compañera Giuliana (Rancic). Gracias a todos por vernos durante todos estos años”.

Varias celebridades y amigos reaccionaron a la publicación de Seacrest para ofrecer sus felicitaciones. Lucy Hale escribió: “ICONO legendario”, mientras que Chris Harrison escribió: “Felicidades por una carrera increíble, amigo”.

En un comunicado de prensa que fue obtenido en exclusiva por Yahoo.com, la cadena televisiva escribió: “E! ha disfrutado durante mucho tiempo de nuestra relación con Ryan a lo largo de los años, especialmente como coanfitrión de la alfombra roja de E!. Ha sido fundamental para dar a los espectadores un asiento en primera fila para algunas de las noches más importantes de Hollywood. Estamos muy agradecidos por sus contribuciones y siempre será parte de la familia de E!”.

Esto es lo que necesitas saber:

Seacrest fue coanfitrión de E! desde 2007

Ryan at The 83rd Oscars Red Carpet | Behind The Scenes | On Air With Ryan Seacrest"SUBSCRIBE: full.sc/UBDdWt Join Ryan behind the scenes in the moment before he went live from the red carpet at the 83rd annual Academy Awards. On Air with Ryan Seacrest on YouTube The official home for video from On Air with Ryan Seacrest and RyanSeacrest.com. Subscribe now for exclusive celebrity interviews, music performances, and entertainment news… 2011-02-28T12:38:32Z

Seacrest comenzó como coanfitrión de la alfombra roja de E! Entertainment Television en 2007. A lo largo de los años, ha entrevistado a cientos de celebridades en la alfombra roja de los Óscar, los Grammy y los Globos de Oro.

Yahoo.com agregó que la primera transmisión de E! Entertainment Television desde una alfombra roja en 2021 será desde los Globos de Oro que se transmitirán el domingo 28 de febrero desde Los Ángeles, California.

¿A dónde se va Seacrest?

Ahora, la pregunta en la mente de todos es: ¿A dónde se dirige Seacrest?

No está claro exactamente a qué se refería Seacrest con “nuevas aventuras” en su publicación en Instagram, pero sí sabemos que es uno de los artistas más ocupados en Hollywood.

Seacrest no solamente trabaja como coanfitrión y productor ejecutivo en el evento de Año Nuevo Rockin’ Eve de Dick Clark Productions, sino que también es coanfitrión de ‘Live with Kelly and Ryan’. Como si eso no fuera suficiente, es el presentador del show radial ‘On Air with Ryan Seacrest’.

Los fieles fanáticos también puede que sepan que Seacrest es una de las mentes creativas detrás del reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’, que próximamente llegará a su fin. Afortunadamente, no es el final de las Kardashian: Ellas firmaron un acuerdo de varios años para “crear contenido global” para Hulu. Y según Seacrest, ni siquiera están cerca de quedarse sin ideas.

En una reciente entrevista con People, el productor compartió: “Creo que tienen muchas ideas y [harán] muchas cosas que quizás no hayan tenido la oportunidad de hacer con ‘Keeping Up with the Kardashians’ porque fue una franquicia sólida y la gente quería lo que veía de la familia. Y eso es lo que consiguieron durante veinte temporadas”.

Por ahora, tendremos que esperar para saber cuál es la próxima “aventura” de Seacrest, pero una cosa sí es segura: Los fanáticos estarán esperando ansiosamente cualquier anuncio de la estrella de 46 años.

Esta publicación se actualizará con más información a medida que esté disponible.

Traducción al español de la publicación original en inglés de Heavy.com.

