Ryan O’Neal y su amor eterno por Farrah Fawcett

Antes de morir a la edad de 82 años, muchas de las últimas publicaciones de Ryan O’Neal en Instagram resaltaron su amor eterno por la actriz Farrah Fawcett.

Fawcett, que murió de cáncer a la edad de 62 años, también era madre del hijo de O’Neal, Redmond O’Neal.

La última publicación de O’Neal en Instagram se produjo en julio de 2023, en la que compartió un artículo escrito por su hijo, Patrick O’Neal, cuya madre es la actriz Joanna Moore. Sin embargo, su página está llena de publicaciones recientes que indican que su amor por Fawcett aún arde con fuerza.

En repetidas ocasiones la llamó “mi chica” en Instagram, y su página estaba llena de homenajes a ella, muchos de ellos etiquetados con la palabra “para siempre”.

Según Biography.com, O’Neal escribió en su libro sobre Fawcett: “Ella es encantadora, llena de calidez infantil. No hay ninguna pretensión ni malicia en ella, es vibrante y saludable, refrescante en esta ciudad”.

Ryan O’Neal publicó repetidos homenajes en Instagram hablando de que su amor por Farrah Fawcett era “para siempre”

La penúltima publicación de O’Neal en Instagram fue una foto de la estrella de Hollywood de Fawcett con una rosa roja encima. Lo publicó el día de San Valentín de 2023 y escribió: “Mi San Valentín para siempre… 🌹”.

La publicación anterior decía: “Gracias a mi hijo @patrick_oneal por salir airoso del parque. Y gracias a @farrahfawcettfn por su gran devoción a la memoria de mi niña… ♥️ #forever #ff”.

En febrero de 2022, O’Neal publicó una foto de Fawcett con él y su hijo y escribió: “En su cumpleaños… Para siempre♥️”.

En 2021, volvió a publicar sobre Fawcett, compartió una foto de ellos abrazados y escribió: “Extraño a mi ángel. ❤️ Para siempre”. En febrero de 2021, volvió a ponerle otra rosa roja a su estrella de Hollywood y subtituló la foto: “Para siempre ♥️”.

Compartió una foto de ellos bailando por su cumpleaños en 2021 y escribió: “PARA SIEMPRE ❤️ Feliz cumpleaños bebé”.

El Sun-Sentinel describió cómo O’Neal y Fawcett tuvieron una relación tumultuosa llena de besos y discusiones.

Según Biography.com, se separaron en 1998 después de que O’Neal admitiera su infidelidad con la actriz Leslie Ann Stefanson y debido a “abuso de drogas y drama familiar”.

“Creo que Farrah estaba pasando por algún tipo de cambio de vida”, dijo una vez, según Biography.com. “No tuve un cambio de vida. Siempre fui un idiota. Pero estas divas son un trabajo duro; estaba harto de eso y no me apreciaban. Simplemente no creo que le agradara mucho. Así que me disculpé”.

Sin embargo, cuando Fawcett enfermó de cáncer en 2009, le dijo a la revista People que se estaba dedicando a cuidarla. “Es una historia de amor. Simplemente no sé cómo jugar a este. No conoceré este mundo sin ella”, dijo O’Neal a People. “El cáncer es un enemigo insidioso”.

Le dijo a People: “El cabello se ha ido. Su famoso cabello. Lo tengo en casa. A ella no le importaba. Le froto la cabeza. En realidad, es divertido tener esta cabecita tan grande y diminuta. Cómo llevaba todo ese pelo, nunca lo sabré. No tiene vanidad al respecto”.

Entonces dijo: “No puedo escuchar una canción, no puedo pasar por los lugares donde estuvimos juntos sin que me apuñalen el corazón. Hace una semana, Farrah me dijo: ‘¿Lo lograré?’ Le dije: ‘Sí, lo lograrás’. Y si no lo haces, iré contigo’”.

El hijo de Ryan O’Neal, Patrick O’Neal, escribió en Instagram que Ryan O’Neal y Farrah Fawcett ahora están “juntos de nuevo”

La muerte de O’Neal fue confirmada por su hijo Patrick O’Neal en una extensa publicación de Instagram el 8 de diciembre.

En esa publicación, Patrick O’Neal habló sobre el amor de su padre por Fawcett.

“Ryan era un hombre muy generoso que siempre ha estado ahí para ayudar a sus seres queridos década tras década. Esas mismas personas están desconsoladas hoy y lo estarán durante mucho tiempo. Mi eterno agradecimiento a su equipo”, escribió su hijo Patrick O’Neal en un extenso mensaje en Instagram, confirmando la muerte de su padre.

“Ryan nunca alardeaba. Pero tiene derecho a fanfarronear en el Cielo. Especialmente cuando se trata de Farrah. Todos tenían el cartel, él tenía al verdadero McCoy. Y ahora se reencuentran. Farrah y Ryan. La ha extrañado terriblemente. Qué abrazo debe ser ese. Juntos de nuevo”, escribió.

Ryan O’Neal había sufrido una serie de problemas de salud a lo largo de los años, incluidos cáncer de próstata y leucemia. Deja cuatro hijos. Además de Patrick O’Neal, fue padre de Griffin O’Neal y Tatum O’Neal (dos con Joanna Moore y uno con Leigh Taylor-Young) y de su hijo Redmond O’Neal, su único hijo con Fawcett.

