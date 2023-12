Muere el reconocido actor estadounidense Ryan O’Neal

El actor Ryan O’Neal murió a los 82 años, confirmó su hijo en una extensa publicación de Instagram el 8 de diciembre que dice que espera que O’Neal esté con Farrah Fawcett en el cielo.

En muchas de sus últimas publicaciones en Instagram, Ryan O’Neal habló de su amor duradero por Fawcett.

¿Cuál fue la causa de su muerte? O’Neal sufrió varias formas de cáncer a lo largo de los años. Aún no se ha revelado la causa formal de la muerte. Según Survivor.Net, a Ryan O’Neal le diagnosticaron previamente cáncer de próstata y leucemia. RadarOnline había informado que O’Neal había bajado a 135 libras y también estaba luchando contra “tumores de piel”.

En febrero de 2023, RadarOnline informó que Ryan O’Neal estaba desesperado por volver a conectarse con su hijo Redmond O’Neal, quien se encuentra internado en un psiquiátrico después de haber sido acusado de intento de asesinato, porque no le quedaba mucho tiempo y sufría de “crisis crónica”. leucemia junto con diabetes y problemas cardíacos”. Fue fotografiado por última vez en silla de ruedas luciendo frágil un mes antes de su muerte, según Daily Mail.

En 2022, O’Neal parecía frágil y usó un bastón en una foto de Instagram.

“Ahora Ryan no cree que le quede mucho tiempo y quiere abrazar a Redmond y decirle cuánto lamenta no haber podido cumplir la promesa que le hizo a su madre”, dijo una fuente a RadarOnline, indicando que O’Neal le prometió a Fawcett. en su lecho de muerte que él cuidaría de su hijo.

“Ryan era un hombre muy generoso que siempre ha estado ahí para ayudar a sus seres queridos década tras década. Esas mismas personas están desconsoladas hoy y lo estarán durante mucho tiempo. Mi eterno agradecimiento a su equipo”, escribió su hijo Patrick O’Neal en un extenso mensaje en Instagram, confirmando la muerte de su padre.

Además de su historia de amor con Fawcett, O’Neal puede ser mejor recordado por su papel en “Love Story”, en la que el personaje de Ali MacGraw muere de cáncer. También es padre de la actriz Tatum O’Neal y, junto con Fawcett, de Redmond O’Neal. O’Neal tuvo un cuarto hijo, Griffin O’Neal. Griffin y Tatum son sus hijos con la actriz Joanna Moore, y tuvo a Patrick con Leigh Taylor-Young. O’Neal también era conocido por las películas “¿Qué pasa, doctor?” “Luna de papel” y “Barry Lyndon”.

Esto es lo que necesita saber:

Patrick O’Neal compartió una foto de una puesta de sol en su página de Instagram y escribió una larga publicación de homenaje, anunciando la muerte de su padre.

Primero describió su agradecimiento a la gente del equipo de Ryan O’Neal. “Marly, eres tan especial para Ryan. Has estado con nuestra familia durante 39 años. Te necesitaba todos los días. Greg y Melanie gracias por su cuidado y amistad con mi papá. Lo siento mucho. Hart tenerte a mi lado fue muy importante para mí. Y tú. Alejandra. Eres un verdadero campeón. Muchas gracias”, escribió. “Ustedes son familia. Dr. Piro, gracias por su amor y cuidado hacia mi padre. Tienen una gran historia juntos”.

Patrick O’Neal continuó:

Hay muchos, muchos otros a quienes mi padre tocó. Y que lo aman. Esto es muy difícil para nosotros. Ryan causó un gran impacto y esto será difícil sin él. Este es y será un enorme vacío en nuestras vidas. Y sus perros Mozart y Raven, a quienes amaba muchísimo, lo extrañan mucho. Eran inseparables.

Compartiré el legado de mi padre para siempre. No me dejaré disuadir por voces externas que digan cosas negativas. Si eliges hablar mierda sobre mi papá, aunque no tengas idea de lo que estás hablando, te llamarán la atención. Si sigues ese camino, te recomiendo que primero te mires bien en el espejo.

Mi padre tenía 82 años y vivió una vida increíble. Espero que lo primero de lo que se jacte en el cielo es de cómo peleó 2 rounds con Joe Frazier en 1966, en la televisión nacional, con Muhammad Ali haciendo el comentario, y se enfrentó cara a cara con Smokin’ Joe. YouTube lo tiene y créeme, es increíble. Ryan por decisión mayoritaria. Le encantaba el boxeo. Y golpeando la bolsa. Mi papá es un miembro orgulloso del Salón de la Fama del Boxeo de la Costa Oeste.

Ryan nunca alardeaba. Pero tiene derecho a fanfarronear en el Cielo. Especialmente cuando se trata de Farrah. Todos tenían el cartel, él tenía al verdadero McCoy. Y ahora se reencuentran. Farrah y Ryan. La ha extrañado terriblemente. Qué abrazo debe ser ese. Juntos de nuevo.

Te extrañaré papá. Te amo. Te amamos.

Nadie contó una historia mejor que Ryan O’Neal.

20/04/41 ~ 8/12/2023