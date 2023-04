Rumer Willis ya es mamá: La actriz presenta a su bebé [FOTO]

La ex campeona de “Dancing With the Stars”, Rumer Willis, ha dado a luz a su primera hija. El 25 de abril de 2023, Willis compartió la primera foto de su bebé, que nació el 18 de abril de 2023. Willis y su novio Derek Richard Thomas recibieron a Louetta Isley Thomas Willis en casa.

“Eres pura magia”, subtituló Willis una publicación de Instagram que mostraba la primera foto de la pequeña. “Eres más de lo que jamás soñamos”, agregó. Para su debut en Instagram, la bebé Louetta estaba dormida en una tumbona. Ella tiene una cabeza llena de cabello oscuro.

Los fanáticos reaccionaron a la primera foto de la hija recién nacida de Rumer Willis

Willis y Thomas anunciaron que esperaban un bebé en diciembre de 2022 con una publicación conjunta de Instagram que tenía el emoji de brote como título. Desde entonces, Willis ha estado compartiendo algunos consejos para futuras mamás con sus fans en su cuenta de Instagram.

Willis y Thomas decidieron no averiguar el sexo de su bebé, dejando que fuera una sorpresa en el cumpleaños del bebé. Por desgracia, son padres de una niña.

Los amigos, colegas y fanáticos de Willis la felicitaron por su nuevo paquete de alegría, dirigiéndose a la sección de comentarios para desearle lo mejor a la nueva familia.

“Que belleza. Te quiero mucho, cariño, estoy muy orgullosa de ti”, comentó la profesional de salón de baile Peta Murgatroyd.

“¡¡¡Te quiero mucho nena!!! ¡¡Ella es hermosa!! Felicitaciones”, agregó el esposo de Murgatroyd, Maksim Chmerkovskiy.

“¡Felicidades! ¡¡ella es hermosa!! ¡Me alegro mucho por ti y tu familia! Bienvenida pequeña”, escribió un fanático.

“Felicidades a toda la familia, que pequeña belleza”, decía otro comentario.

“¡Dios mío, felicidades! Qué bebé absolutamente hermoso. Enviar tanto amor a todos ustedes y la felicidad que traerá su pequeña niña es extraordinario”, agregó un cuarto usuario de Instagram.

Louetta es la primera nieta de Demi Moore y Bruce Willis

El nacimiento de Louetta es muy especial para toda la familia ya que es la primera nieta de los padres de Willis, Demi Moore y Bruce Willis.

Justo antes de que Rumer Willis diera a luz a su bebé, la campeona de DWTS le dijo a la revista People que realmente esperaba que su pequeña heredara algunos de los rasgos de la familia Moore-Willis.

“Somos tan tontos, todos nosotros, y simplemente raros. Somos una familia de bichos raros, y eso me encanta. Realmente espero que eso se engendre en este niño, solo la tontería y la tontería. Creo que mi mamá tenía eso. Mi papá tenía eso. Mis hermanas… Eso es lo que más me gusta. Riendo con mi familia. Tengo una risa loca y mi pareja también, así que en realidad soy probablemente la más curiosa por ver cómo suena”, dijo al medio.

En cuanto al nombre del bebé, Rumer Willis dijo que había elegido una pareja, pero que no quería decidirse por uno hasta que conociera a su recién nacido.

“Es una sensación tan extraña en la que dices: ‘Amo mucho a este niño, a esta personita, pero no necesariamente los conozco, así que tengo que ver quiénes son y ver si eso encaja'”, dijo.

