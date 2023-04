¿Por qué Ivonne Montero no entregó el premio a Madison Anderson? [VIDEO]

La noche de este lunes 24 de abril el reality show con más auge de la televisión hispana, “La casa de los famosos” de la cadena Telemundo en su temporada número tres llegó a su fin, tras 14 semanas de mucho tensión, drama, risas y llantos.

Durante la gala final conducida por Héctor Sandarti y Jimena Gállego, dieron a conocer a la ganadora de la suma de $200.000 dólares y la sucesora de Ivonne Montero, ganadora de la temporada número dos.

Para esta ocasión el triunfo se lo llevó la modelo y Miss Universo 2019 representante de Puerto Rico Madison Anderson Berríos, quien en una transmisión en vivo se coronó como la mejor, por encima de José “Pepe” Gámez, quien ocupó el tercer lugar, la dominicana Yameyry “La Materialista” Infante y el colombiano José Rodríguez.

Madison de 27 años de edad quien fue la más votada por el público dio unas emotivas palabras al momento en el que se proclamó como la ganadora. “Me siento feliz, estoy sorprendida, estoy en shock, estoy tan bendecida, gracias público, ¡lo hicimos!”, dijo emocionada la modelo.

¿Por qué Ivonne Montero no estuvo para entregar el premio?

Ante la emoción e euforia por la nueva ganadora del show de telerrealidad, muchos se preguntaron por qué la ganadora de la temporada 2 de “La casa de los famosos”, la actriz mexicana Ivonne Montero, no estuvo presente en la gala para entregar el premio, tal y como sucedido, cuando la venezolana Alicia Machado, ganadora de la primera edición del reality, hizo entrega del premio a Montero.

Pues instantes después de concluir la gala, la protagonista de ¡Anita, no te rajes! recurrió a sus redes sociales para enviar un cariñoso mensaje a la nueva ganadora y disculparse por no haber estado presente en la noche de premiación.

Por medio de sus historias de Instagram, Ivonne le dijo: “Madison hermosa qué alegría, de verdad no sabes el gusto enorme que me da que hayas terminado este gran proyecto y culminado con el gran triunfo de La casa de los famosos tercera temporada. Te lo merecías. Fue un honor para mí ser parte también de todas esas personas a las que les robaste el corazón. Hiciste un gran juego, me identifico en muchas cosas contigo, por eso estaba yo de tu lado y esperaba este triunfo para ti. Estuve apoyándote por ahí en distintas ocasiones, así que nuevamente te superfelicito”, dijo la actriz de 48 años.

Y añadió: “Disfruta este momento es increíble. En las próximas semanas te vas a dar cuenta la cantidad de gente a la que le robaste el corazón. Te deseo lo mejor de ahora en adelante, preciosa. Felicidades a todo Puerto Rico también”.

Además, aclaró que el motivo de su ausencia fue debido a que se encuentra trabajando y no pudo estar junto a Madison debido a temas profesionales.

“Fue para mí muy lamentable no poder estar ahí contigo para entregarte este gran premio. Afortunadamente tenemos bastantito trabajo y me dificultó el poder estar allá para abrazarte, felicitarte y desearte lo mejor”, fue la explicación que dio la ganadora de la temporada 2.

Ivonne Montero fue la ganadora de “La casa de los famosos 2” tras superar al actor Salvador Zerboni, al argentino Ignacio “Nacho” Casano y al bailarín Toni Costa.

¿Habrá una cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”

Por medio de una transmisión en vivo en su cuenta personal de Instagram, la presentadora mexicana Jimena Gállego habló de su paso por el reality show y dio a conocer muchos detalles al respecto.

En un live de Instagram, una de las personas que estaban viendo su transmisión en vivo de Jimena le preguntó si habría una cuarta temporada del show debido al gran auge que ha tenido el mismo. Aunque está información no se ha confirmado oficialmente por parte de Telemundo, Jimena Gállego fue bastante contundente y aseguró que venían muchas sorpresas en lo que respecta a los últimos días de “La Casa de los Famosos 3” y que ya se está preparando una cuarta temporada.

“¿Va a haber otra temporada o van a darse un break?”, fue la pregunta de un televidente, según People. “Va a haber otra temporada. Luego les digo cuándo y eso ya que me digan a mí, pero sí, va a haber otra temporada gracias a Dios y por supuesto gracias a ustedes”, confirmó Jimena, de acuerdo con InfoBae.

Por su parte, en la noche de la gran final del lunes 24 de abril, Sandarti dijo emocionado: “Atención porque tengo un gran anuncio que hacerle. Estamos felices, agradecidos y orgullosos de poder anunciar que La casa de los famosos regresa en el 2024 aquí por Telemundo” y Jimena agregó: “Gracias a ustedes, nuestro público, aquí estaremos en el 2024 en Telemundo con la cuarta temporada de La casa de los famosos”, según People en Español.

