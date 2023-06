“Ruby Gillman, Teenage Kraken”: La historia de un kraken valiente y una sirena malvada

Ruby Gillman, Teenage Kraken es el nuevo proyecto del estudio que desarrolló franquicias animadas increíblemente exitosas y populares como Shrek, Cómo entrenar a tu dragón y Kung Fu Panda, pero desafortunadamente no cumple con los estándares establecidos por esas películas, que aunque generalmente estaban dirigidos a audiencias más jóvenes, estaban escritos tan bien que atraían a audiencias mayores también con un humor genuinamente inteligente, así como personajes realmente desarrollados e historias muy conmovedoras.

Ruby Gillman, Teenage Kraken se siente como lo que la gente generalmente espera de las películas animadas en el sentido de que no parece haber mucha creatividad o cuidado. Si bien la animación y los diseños de las criaturas y las ubicaciones están muy bien hechas, la historia se siente demasiado familiar y predecible. Hay algunos momentos realmente divertidos, pero la mayor parte del humor no le da al tino. Lo único que se siente es la idea de un kraken valiente y una sirena malvada, pero incluso eso aburre rápidamente y probablemente sería mejor si no fuera tan obvia su presentación.

Los actores que prestan sus voces hacen lo mejor que pueden con el material dado pero no es suficiente. Simplemente hay algunas películas animadas dirigidas a niños y solo para niños. Los niños menores de 10 probablemente lo disfrutarán, pero no veo que esto se convierta en la franquicia masiva como se convirtieron las películas de DreamWorks mencionadas anteriormente. Es una película animada para niños perfectamente buena.

Ruby Gillman, Teenage Kraken estrena en los cines este 30 de junio.

Este verano, DreamWorks Animation se sumerge en las aguas turbulentas de la escuela secundaria con una conmovedora y graciosísima comedia de acción sobre una adolescente tímida que descubre que es parte de un legendario linaje real de míticos krakens marinos y que su destino, oculto en las profundidades de los océanos, es más grande de lo que jamás soñó.

Ruby Gillman (Lana Condor, franquicia de To All the Boys I’ve Loved Before), una dulce y torpe jovencita de 16 años, está desesperada por encajar en Oceanside High, pero la mayor parte del tiempo se siente invisible.

Ruby le da clases de matemáticas al chico que anda en skate y de quien está enamorada (Jaboukie Young-White, Ralph Breaks the Internet), que solo parece admirarla por sus conocimientos, y no puede divertirse con los muchachos populares en la playa porque su super mamá sobreprotectora (la actriz nominada al Oscar® Toni Collette, Knives Out) le prohibió meterse en el agua.

Pero cuando rompe la regla número 1 de su madre, Ruby descubrirá que es descendiente directa de las reinas guerreras kraken y está destinada a heredar el trono de su imponente abuela (la ganadora del Premio de la Academia® Jane Fonda), la reina guerrera de los Siete Mares.

Los kraken han jurado proteger los océanos del mundo contra las sirenas vanidosas y hambrientas de poder que han estado enfrentándolos desde los inicios del tiempo. Y hay un problema importante e inmediato con eso: la hermosa y popular chica nueva de la escuela, Chelsea (la ganadora del Emmy Annie Murphy, Schitt’s Creek) resulta ser una sirena. En última instancia, Ruby tendrá que aceptar quién es y ponerse en acción para proteger a quienes más ama.

Ruby Gillman, Teenage Kraken cuenta con las actuaciones de un elenco extraordinario que incluye al ganador del Emmy Colman Domingo (Fear the Walking Dead) como el amoroso padre de Ruby, el nominado al Emmy Sam Richardson (Veep) como el entusiasta tío de Ruby y Blue Chapman (Council of Dads) como el genial hermano menor de Ruby.

La cinta está dirigida por el cineasta nominado al Premio de la Academia® Kirk DeMicco (Vivo, The Croods) y producida por Kelly Cooney Cilella (Trolls World Tour, Trolls), con Faryn Pearl (The Croods: A New Age, Trolls World Tour) como co-directora, la película tiene un fantástico elenco secundario de estrellas de la comedia, entre las que figuran el nominado al Emmy Will Forte (The Last Man on Earth), la nominada al Emmy Nicole Byer (Nailed It!), la creadora de YouTube Diamond Liza Koshy (Liza on Demand), Ramona Young (Never Have I Ever), Eduardo Franco (Stranger Things) y Echo Kellum (Arrow).