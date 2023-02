Ant-Man and The Wasp: Quantumania: Intrigante y emocionante

Ant-Man and The Wasp: Quantumania es un comienzo emocionante, intrigante, pero no perfecto, para el comienzo de esta nueva fase del Universo Cinematográfico de Marvel. La cinta estrena el 17 de febrero de 2023.

En lo que respecta al elenco, ellos básicamente conocen perfectamente sus roles. Paul Rudd puede mostrar un lado un poco más serio en su interpretación de Scott Lang. Michael Douglas muestra un poco más de su lado cómico. Evangeline Lilly se mantiene muy real en su personaje. Michelle Pfeiffer tiene mucho más que hacer y le da al clavo. También hay un personaje que es muy ridículo como acabo de salir de las tiras cómicas. En cuanto a los nuevos personajes, Kathryn Newton es excelente como la nueva Cassie Lang. Ella es encantadora, divertida y tiene una gran química con el resto del elenco.

Por último, pero muy importante, el actor Jonathan Majors como el nuevo gran villano, Kang the Conquerer. Él es aterrador pero simpático, aporta mucha intensidad y credibilidad a un personaje y una historia que necesita eso para funcionar. Hay un par de otros cameos y nuevos personajes cómicos secundarios, incluido un breve segmento hilarante con Bill Murray.

La comedia, las imágenes y algunos de los diálogos definitivamente tienen algunas fallas, pero en su mayoría aciertos. La mayoría de los chistes funcionan, pero los pocos que realmente no lo hacen, y aunque las imágenes son increíblemente creativas y se destacan incluso con todas las cosas increíbles que hemos visto en el espacio en varias películas, hay algunos momentos que se puede ver claramente a los actores frente a una pantalla verde.

La cinta también hace algo que las dos películas anteriores de Ant-Man no hicieron, que es aumentar enormemente la escala y las apuestas. Lo cual puede no ser del agrado de todos, pero fue agradable ver a Ant-Man y compañía lidiar con algo mucho más grande en escala pero sin Los Avengers. La película también hace algunas cosas divertidas e interesantes para establecer aún más el Multiverso y todas las cosas locas que seguramente vendrán. Además de mostrar un lado más serio, también permitió que la audiencia vea el lado más físico de Scott Lang, lo que lleva a momentos muy intensos.

Con todo, es una película muy divertida y agradable con fallas que tal vez no son tan recurrentes, pero cuando ocurren son bastante notables. Además, a pesar de ser una historia de Ant-Man mucho más seria y épica, todavía se siente como una de las películas para ver en familia de MCU. El mensaje es muy claro, que uno llega hacer cualquier cosa por su familia y en ese aspecto logra su objetivo, aunque definitivamente no es una de las películas de MCU de primer nivel.