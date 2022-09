Rosh Hashaná 2022: Comidas típicas para celebrar el Año Nuevo judío

Llegó el año nuevo judío, y con la fiesta del Rosh Hashaná, llega también la comida tradicional de su cultura.

El primer y segundo día del Tishréi, que para los que nos regimos por el calendario gregoriano será desde el 25 al 27 de septiembre del 2022, la comunidad descendiente del pueblo hebreo dispondrá la cena del Séder de Pésaj, y con ella la oración y el clamor a Dios para conseguir el perdón para el Shabbat siguiente del Yom Kippur.

Hoy comienza la celebración del Rosh Hashaná 2022, el año nuevo judío, por lo que felicitamos a la comunidad judía de nuestra Ciudad, especialmente, a nuestros compañeros empresarios. pic.twitter.com/JD7NrP2JGO — CEME-CEOE (@CEME_MELILLA) September 25, 2022

Explica el blog Directo al Paladar, que como sucede en todas las religiones, las festividades del judaísmo van asociadas a determinados alimentos y platos cuyo consumo no es sólo una costumbre, sino que tienen carácter simbólico y ritual.

Cena del Séder de Pésaj o del “orden”

El Séder de Pésaj, es el plato típico tradicional del pueblo de Israel, y los alimentos contenidos en el están cargados de todo el simbolismo que lo conecta con los hechos narrados en el pentateuco del “Éxodo”. Este libro contiene todas las penurias que atravesó el pueblo judío cuando fue expulsado de Egipto y salió en búsqueda de la “Tierra Prometida”.

Entre los ingredientes tradicionales del pueblo judío, están las verduras, las hierbas amargas, los encurtidos, la carne de cordero o de pollo, el huevo cocido, y las mezclas de frutos secos, y según el portal AISH Latino, los objetos en el Séder de Pésaj se ubican en un orden muy específico.

Cuándo es el Año Nuevo Judío en el 2022 | Rosh Hashaná: ¿cómo se festeja? https://t.co/IyA1isCzBs — Página|12 (@pagina12) September 23, 2022

Empezando de abajo, y en el sentido del reloj, el orden es: Jazeret (lechuga), Karpas (vegetales), Beitzá (huevo duro), Zeroa (hueso asado), Jaroset (nueces y dátiles). Y al centro va el Maror (hierbas amargas). Además, debe estar colocado a la derecha del oficiante.

Es de señalar que antes de poner el Séder sobre la mesa, un vaso con agua salada debe estar puesto sobre ella, para rememorar las lágrimas de los esclavos judíos que solo comían alimentos simples y poco preparados.

Ya para la cena de año nuevo, los alimentos más utilizados son el puerro, la remolacha, las espinacas, las zanahorias y la calabaza. Y para aportar la dulzura, frutas como las manzanas y las granadas, toman presencia en la mesa. La infaltable cabeza de pescado también está presente, al igual que los dátiles.

Simbología de los alimentos:

✓ El dátil, un dulce muy típico de Israel, representa el deseo de que los enemigos de la persona desaparezcan.

✓ La granada tiene genéticamente 613 semillas, igual que los 613 preceptos de la Torá.

✓ La zanahoria simboliza el anhelo de realizar más acciones buenas durante el año entrante.

✓ Comer calabaza alude al deseo de destruir las malas acciones realizadas el año anterior.

En la cena también tienen lugar los panes matzos y challah, siendo el último un pan trenzado que significa el pasar del tiempo con sus momentos buenos y malos. Estos deben ser colocados debajo o en frente del Séder, separados y cubiertos por paños blancos.

Cena completa para la bienvenida del Año Nuevo judío

Muy feliz 5783 a toda la comunidad judía.

Es mi deseo que este Rosh Hashaná traiga felicidad, prosperidad y paz, y que estas esperanzas renovadas lleguen a cada rincón de nuestro país.#ShanaTovaUmetuká

שנה טובה אומטוקה pic.twitter.com/4601Cl7ru3 — Sergio Massa (@SergioMassa) September 25, 2022

Entrante: Manzanas con miel

Este entrante para iniciar el año nuevo judío es sencillo, sabroso y representativo a partes iguales. Basta con untar un gajo de manzana en miel para degustar este entremés que se toma con el fin de desear a los seres queridos que el próximo año sea dulce.

Jalá agula, pan redondo y trenzado

El jalá es un pan con semillas trenzado que se come semanalmente durante la festividad del Shabbat. Se elabora con harina, mantequilla, semillas de amapola, azafrán y sirope de agave. Pero en la celebración de Rosh Hashaná la tradición es que el pan sea redondo, ya que esta forma representa de manera simbólica el deseo de tener una vida larga y plena. El pan circular también alude a una corona, símbolo de la representación divina.

Pescado Guefilte, por las buenas acciones del nuevo año judío

Este tiene al pescado blanco como protagonista. Se completa con zanahoria, cebolla y perejil y se puede cocinar o bien al horno o hervido.

El pescado es un elemento clave en esta festividad, ya que también es tradición comer su cabeza o tenerla emplatada en la mesa. Simboliza liderazgo y el afán que durante el nuevo año se realicen buenas acciones.

El año nuevo judío recuerda el aniversario de la creación de Adán y Eva. Este 2022, con Rosh Hashaná, el año nuevo judío, se da inicio al año 5783, según el calendario hebreo. pic.twitter.com/hEbHaZs2I3 — Maria Julia Correa CMCABA (@JCorreaCMCABA) September 25, 2022

Farfalaj, con o sin pollo

Es una pasta de trigo tostada que tanto puede ser un acompañamiento o el ingrediente principal. La receta más sencilla es el farfalaj condimentado con cebolla y caldo de verduras. También puede mezclarse con pollo.

De postre: Leicaj

Para el postre, es típico tomar un leicaj de miel. Este dulce se realiza con miel, huevo, azúcar, canela, té y aceite. El resultado es un postre esponjoso, un deje dulce y una forma circular como la de una berlina. Como las manzanas con miel, su dulzura simboliza el imperioso deseo de tener un año nuevo ‘dulce’.

Aperitivos habituales: Varenikes y knishes

Dos aperitivos habituales en la celebración de Rosh Hashaná, originales de las comunidades judías asquenazíes asentadas en Europa del Este. Los varenikes son una pasta en forma de medialuna que se pueden rellenar con cebolla, papa, col, queso o puré de papa. Por su parte, la masa de los knishes es de harina y puré de patatas y se pueden rellenar con col, cebolla, espinacas o nueces, entre otros.

Play

ROSH HASHANAH Jewish New Year Recipes Menu Plan Tablescape Orthodox Jewish Sonya's Prep ROSH HASHANAH Jewish New Year Recipes Menu Plan Tablescape Orthodox Jewish Sonya's Prep #roshhashanah #orthodoxjewish #sephardic The Jewish New Year Rosh Hashanah is a few short weeks away. I am so excited to share with you my meal plan, recipes and tables cape. I hope you will enjoy them. *******Part 2 Rosh Hashana Prep:******* youtu.be/AyQoreHrNmc… 2022-09-11T12:00:15Z

LEER MÁS: Rosh Hashaná 2022: Inspiradoras citas judías para este día