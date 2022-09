Rosh Hashaná 2022: Inspiradoras citas judías para este día

Es Rosh Hashaná 2022. Desde hoy, domingo 25 de septiembre hasta el martes 27 del mismo, toda la congregación judía en el mundo, festejará el comienzo del “Año Nuevo 5783!

Con la mayor y más importante fiesta religiosa para el pueblo de Israel, se conmemora el acto divino de la creación universal y humana, pero para recibir el Rosh Hashaná con esperanza, prosperidad y dulzura, hace falta estar en paz con Dios, con el prójimo y consigo mismo.

EMOCIONANTE: Miles de personas reunidas frente al Muro de los Lamentos en Jerusalén en las tradicionales “Selijot” – oración de perdón que se lleva a cabo antes del Año Nuevo judío (Rosh Hashana). Video: Itzik Ohana, Kikar Hashabat pic.twitter.com/VNXkVhpA7t — Israel en Español (@IsraelinSpanish) September 18, 2022

“Rosh Hashaná es la creación del mundo. Es un tiempo para recrearnos mediante el reconocimiento de nuestras faltas, arrepentirse y pedir perdón a los demás por nuestros pecados, lo cual lleva a la expiación de Dios por nuestras acciones”, Marc Rubenstein.

Para allanarte el sendero perdido o desviado en el año que acaba de pasar, y sellar la reconciliación con el creador en el Yom Kippur, nada mejor que unas lindas frases inspiradoras, sobre las que medites y reflexiones para que sanen tu cuerpo y tu alma, y puedas saludar a los cuatro vientos con un ¡Shaná tová Umetuká, 2022!

20 frases inspiradoras de Rosh Hashaná 2022

Hoy la comunidad judía celebra su nuevo año 5783. Da comienzo el primer día del séptimo mes del año hebreo (tishrei), considerado por la tradición hebrea como el de la creación del universo. Feliz Rosh Hashaná pic.twitter.com/8e0vTGimHf — Antonio Chaves (@MediterraneA__) September 25, 2022

✤ “Todos los comienzos son difíciles”,– Mejilta Itró

✤ “Si deseas cambiar tu personalidad, estudia Torá e impleméntala en tu vida cotidiana, y reza pidiéndole a Dios que te libere de tus cualidades indeseables. No puedes hacerlo solo”, –Rav Israel Friedman (1796-1850)

✤ “Mientras la vela esté encendida, aún es posible lograr algo y arreglar”, – Rav Israel Salanter

✤ “Cuando una persona cambia, se arrepiente de su pasado y hace el bien, ese es un acto tan poderoso que sus pecados se convierten en méritos”, – Rav Shimón ben Lakish

✤ “Aunque el justo pueda caerse siete veces, él se levantará”, – Rey Salomón (Proverbios 24:16)

✤ “Una transición repentina de un opuesto a otro es imposible y por lo tanto el hombre, de acuerdo con su naturaleza, no es capaz de abandonar repentinamente todo aquello a lo que estaba acostumbrado”. – Rav Moshé ben Maimón (Guía de los perplejos 3:23)

✤ “Dejé de buscar la luz y en cambio decidí convertirme en ella”, – (Anónimo).

✤ “Abre para mi una entrada del tamaño de una aguja y Yo la expandiré como una puerta por la que pueden pasar carretas”, – (Midrash sobre Cantar de los cantares 5:2).

✤ “Una gran actitud se convierte en un excelente humor, el cual se convierte en un excelente día, el cual se convierte en un excelente año, el cual se convierte en una excelente vida”, – (Zig Ziglar).

✤ “Sin importar cuántos errores cometas o cuán lento sea tu progreso, de todas maneras, estás mucho más adelante que todos los que no lo están intentando”.

✤ “Quien no ha cometido un error, nunca ha probado algo bueno”, Albert Einsten.

Guía básica de Rosh Hashaná: Todo lo que necesitas saber en 4 simples pasos 🍎🍯 pic.twitter.com/6k6veEWauh — AishLatino.com (@aishlatino) September 25, 2022

✤ “Tu vida sea en paz; tu casa sea en paz; todo lo que tienes sea en paz”.

✤ “Nada cambia, si nada cambias, – Rav Noaj

✤ “Entrega a Dios tus necesidades y Él te sustentara”.

✤ “Recuerda, no hay nada que puedas hacer para cambiar el pasado, pero si puedes ocupar sus lecciones para cambiar el futuro”.

✤ “El dedo señalador hace tanto daño como un arma”.

✤ “Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre todos nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, y en todas las naciones tu salvación”.

✤ “Que la reflexión sobre nuestras acciones contribuya a generar un mundo con paz, justicia y solidaridad entre todos sus habitantes ¡Shana Tova!”

✤ ¡No podemos ayudar a todos, pero si podemos ayudar a alguien!”

✤ “El agradecimiento es un principio de abundancia, agradece porque estas con vida, agradece por tu familia, agradece por tus amistades, agradece por tu salud, porque el que agradece, todo lo merece”.

