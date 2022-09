Rosh Hashaná 2022: ¿Cómo se celebra el año nuevo judío?

Con el aniversario 5783 que conmemora la creación de Adán y Eva, en la fiesta del Rosh Hashaná o “cabeza de año”, desde el 25 al 27 de septiembre de 2022, la comunidad israelita en el mundo celebra con ciertas costumbres y tradiciones que le dan la bienvenida al nuevo año que comienza, de acuerdo con el calendario judío.

La fiesta religiosa conocida también como “Día de las trompetas”, iniciará como siempre con el toque del shofar, para que los fieles al escucharlo dispongan todo lo necesario para que su alma y su cuerpo, reciban también la luz y el orden de Dios.

Encendiendo sus velas en el hogar, desconectándose de todo lo material y mundano, y reunidos en familia con sus vestimentas blancas, alrededor de la mesa para cenar y para orar, todos le darán la bienvenida a un ¡Shaná Tová Umetuká!, un buen y dulce año para todos.

Rosh Hashanah 2022 se celebra del 25 al 27 de septiembre

Las bendiciones de las velas

¡Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos, y nos has ordenado encender las velas de la festividad!

Con el Yom Tov, que son los “Días buenos” y que la Torá pide santificar, se enciende una primera vela de la luminaria, en el primer día del Rosh Hashaná, y justo antes de que caiga el sol. El segundo día, después de que aparezcan las estrellas en el firmamento, se enciende la segunda luminaria, esto si ya se consumió la primera, pues es de indicar que está prohibido preparar las mechas o las velas con las que encenderá el segundo día si aún no se terminó la primera.

De hecho, Tora.org, dice que se acostumbra a encender en Shabbat dos velas, para simbolizar las dos formas del Cuarto Mandamiento: Zajor – “Acuérdate del día del Shabbat para santificarlo» (Éxodo 20:8), y Shamor «Guardarás el día del Shabbat para santificarlo” (Deuteronomio 5:12).

Noche de la cena del Seder

En la noche de Rosh Hashaná, se realiza una cena celebratoria con el rito del seder, el cual consiste en comer alimentos simbólicos que le recuerdan al pueblo judío los principios morales, y con los cuales se reciben bendiciones y prosperidad para el año que comienza.

La cena del seder se dispone sobre la mesa o keará, y en él se sirven alimentos simbólicos de la festividad.

Los elementos de la keará son: matzá (pan ácimo), zeroa (hueso), beitzá (huevo duro), maror (hierbas amargas), Karpás (perejil, apio, cebolla o papa), Jaróset (mezcla de frutas picadas) y Jazéret (verduras).

“El Séder incluye beber cuatro copas de vino, comer matzá y maror (hierbas amargas), y volver a contar la historia de la esclavitud y del éxodo por medio de la lectura de la Hagadá, uno de los textos más importantes de la tradición”, describe Migdal, ciudad al norte de Israel.

En el seder también se reconocen otros elementos como la manzana con miel, en representación a la dulzura del año que viene, la fruta de la granada que representa los mandamientos o mitzvot que deben cumplir los practicantes de la fe judía durante el año, la cabeza de un cordero o pescado, donde se pide ser “ser cabeza y no cola.”. Además se dispone el jala (pan en espiral), para recordar los inicios de la creación y del tiempo que transcurre no de manera lineal, si no en espiral, valga la redundancia, según Clarín.

Los rezos

Rezos

Aparte de los rezos que se realizan diariamente y del Musaf (oración judía) que tradicionalmente se dice durante las festividades, se agregan rezos particulares a este día en los que recordamos el Juicio Divino. Se dividen en tres principales:

Maljiot: Son versos donde alabamos a D-os como Rey y buscamos aceptar la voluntad divina.

Zijronot: En esta parte del rezo pedimos a D-os ser recordados y hablamos sobre los méritos que nuestros patriarcas tuvieron en el pasado.

Shofrot: Recordamos los múltiples significados que el shofar, el elemento más importante del Rosh Hashaná.

Este instrumento de viento, hecho de un cuerno de carnero, recuerda el llanto del alma, los sonidos de la guerra, la proclamación de los reyes, el anuncio de la llegada del Mesías y con él, la libertad de los esclavos en el año de Jubileo.

El Tashlij

Finalmente, en la tarde del primer día de Rosh Hashaná, frente a un cuerpo de agua, los fieles judíos se despojan de sus pecados y de satán, arrojándolos al agua, sacuden sus ropas para que los peces se los coman o se los lleve la corriente. Simbólicamente es un acto que lleva a la reflexión.

¡Sacudámonos todos del pecado y firmemos y sellemos el Libro de la Vida para tener un dulce año nuevo!

LEER MÁS: Khosta-2: El nuevo virus descubierto en un murciélago ruso similar al COVID