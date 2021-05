Romeo Santos está de luto: ¿Quién se le murió al cantante?

Romeo Santos vive un difícil momento en el ámbito personal tras darse a conocer que perdió a un familiar por complicaciones derivadas del Coronavirus.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el cantante estadounidense lamentó la muerte de unos de sus familiares más queridos, su tío Eduardo, quien también formaba parte de su equipo de trabajo y lo apoyó en los momentos más importantes de su destacada carrera artística.

“A mí no me gusta utilizar mis redes para dar malas noticias, y muchos menos me acostumbro a dar detalles sobre asuntos personales. Sin embargo, por el cariño que sé que muchos Romeistas le tienen a mi tío Eduardo, les informo que hace unas 2 semanas, tío fue ingresado al hospital debido a una molestia en su pecho. Allí fue diagnosticado con COVID y su salud fue empeorando con otras complicaciones”, destacó Santos en el primer fragmento de su emotiva publicación en la red social.

El afamado intérprete continuó mencionando: “Con un nudo en mi garganta, asombrado y con dificultades de aceptar esta realidad, comparto con ustedes que el miércoles por la noche se nos fue el tío, pero se marchó en paz. Fue un hombre lleno de fe, creyente en Dios. Por eso sé que ahora él se encuentra en un mejor lugar”.

Romeo Santos confesó que la muerte de su tío deja un profundo dolor en su corazón: “Agradezco las oraciones y sus condolencias. Lo amo y lo extrañaré todos los días de mi vida, hasta que nos encontremos nuevamente”.

Miles de fanáticos le expresaron sus condolencias a Romeo Santos por la muerte de su familiar

Cientos de fanáticos de Romeo Santos se pronunciaron mediante la plataforma de Instagram para lamentar la muerte del familiar del artista.

“Mis sentidas condolencias para Romeo y toda su familia, “Lo siento mucho, Romeo”, “Una gran pena, era muy joven. Dios lo tenga en la gloria y mi más sentido pésame a Romeo Santos”, “Mucha fortaleza para Romeo Santos y toda su familia”, “Paz a su alma y consuelo a todos los familiares”, “Te acompaño en tu dolor”, fueron algunas de las reacciones en la red social.

Romeo Santos brindó un poderoso mensaje por la pandemia del COVID-19

A inicios del mes de abril de 2020, Romeo Santos formó parte de una campaña de concientización para prevenir la rápida propagación del COVID-19.

Santos brindó un reflexivo mensaje en su cuenta oficial en Instagram para alentar a sus seguidores a seguir cuidándose en medio de la crisis de salud pública que se vivía por la pandemia del COVID-19.

“La mejor manera de cuidarte y cuidar a otros del COVID-19 es quedándote en casa. Yo me quedo en mi hogar por mi familia y por mis fanáticos alrededor del mundo”, puntualizó el cantante en un video que subió en su perfil en la red social.

Romeo Santos también se unió a Ricky Martin en el año 2020 para una recaudación digital para adquirir equipos de protección para los trabajadores de salud que estaban atendiendo a pacientes con COVID-19 en los principales hospitales de los Estados Unidos y Latinoamérica.