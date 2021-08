Roberto Manrique de “Sin Senos Sí Hay Paraíso” se declara gay

El actor Roberto Manrique, conocido por su personaje de Santiago en la serie televisiva “Sin Senos Sí Hay Paraíso”, recientemente dio a conocer que es abiertamente homosexual. El intérprete ecuatoriano reveló sus preferencias sexuales a través de una publicación en su perfil oficial en Instagram.

En un clip de ocho minutos, Manrique mencionó: “Quiero decirles una cosa muy importante y muy personal, de la que nunca he hablado y ahora he sentido el impulso de hacerlo, y es mi sexualidad. Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual, porque realmente consideraba que es irrelevante, que hay otros aspectos de quien soy que realmente son lo prioritario, y sigo pensando que es así”.

La estrella admitió que sintió el impulso de sincerarse con sus seguidores después de un tiempo sin sentirse bien consigo mismo: “Llevo unos días raros, unas semanas raras en que no identificaba qué tengo, y logré ir muy profundo y ahí me di cuenta de que no me termino de amar”.

Al hacer una retrospectiva a sus primeros años de vida, Roberto Manrique expresó que creció en una sociedad en donde no se le permitía mostrarse tal cual y como es: “Robertito se crió en un mundo que no le permitía ser quien era, donde hasta llorar no era de hombres, donde la vulnerabilidad no era digna, estaba juzgada. Ni se diga el hecho de que me gustaban los hombres, y que sentía, desde que tengo memoria, que en mí había algo que estaba mal. ¿Cómo no voy a seguir sintiendo algo de culpa por ser quien soy?”.

Manrique puntualizó que la única forma de liberarse de su “sentimiento de culpa” era sincerándose con sus fanáticos a través de las plataforma digitales: “A pesar de que no siento, desde hace veinte años, que vivo en el clóset, no siento que esto es una salida del clóset, porque mi maravillosa familia sabe, cuando trabajo en cualquier proyecto todo mi círculo lo sabe, todos mis amigos saben, si voy conociendo gente por la vida les cuento, mis fans saben, se han quedado en mi casa, con mi novio. Realmente no siento que estoy saliendo del clóset, pero me estaba engañando y una parte de mí no terminaba de fluir hasta que le diga a ese Robertito que está dentro: ‘No tienes de qué sentirte culpable’”.

El galán de telenovelas brindó una poderosa reflexión para que cada uno de sus seguidores se sientan orgullosos de sí mismos: “Somos seres perfectos, maravillosos y llenos de amor, tal y como somos. Cualquier otro que pueda escuchar esto y sienta que tiene algo por lo cual sentirse culpable, no tienes por qué. Eres perfecto o perfecta”.

Roberto Manrique habló de su novio

Tras dar a conocer que es gay, Roberto Manrique elogió a su novio, con quien sostiene una consolidada relación amorosa desde hace siete años.

“Tengo una pareja hermosa, tengo un novio hermoso, llevo siete años enamoradísimo, en una relación increíble. No se imaginan cómo hemos crecido, cómo nos hemos impulsado”, afirmó Manrique en el clip que publicó en su perfil en Instagram.

Pese a no revelar la identidad de su pareja sentimental, el actor ecuatoriano mencionó que se trata de un apasionado activista que lo ha apoyado en cada uno de sus proyectos sociales en países como Ecuador e India.

Grandes personalidades del entretenimiento le brindaron su apoyo a Roberto Manrique

Carmen Villalobos, Danilo Carrera y Rafael De La Fuente fueron algunas de los actores que se pronunciaron a través de la plataforma de Instagram para manifestarle públicamente su apoyo a Roberto Manrique tras dar a conocer que es gay.

“TE AMOOOO CON TODA MI ALMA. Amé cada palabra que dijiste mi Robert. Eres el ser con más luz que he conocido en toda mi vida”, escribió la actriz colombiana Carmen Villalobos.

“Abrazo loco”, afirmó el actor Danilo Carrera.

“TE AMO AMIGO”, expresó el actor venezolano Rafael de la Fuente.