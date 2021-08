Rafael Amaya tiene nueva novia: Es una actriz de “El Señor de los Cielos”

Rafael Amaya se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con la actriz Verónica Montes, conocida por su participación en la afamada serie televisiva “El Señor de los Cielos” de Telemundo.

En una reciente transmisión del reality show “La Casa de los Famosos”, Montes le confesó a la influencer Kimberly Reyes que está saliendo con el mismísimo Amaya, uno de los actores más codiciados en la industria del entretenimiento.

“Estoy saliendo con Rafael Amaya. Que ni venga ni de visita ni nada. Y yo siento que sí, lo van a hacer que venga, ¿crees que esté preparado? Él me dijo que venía y me sacaba”, afirmó la afamada intérprete peruana durante su reveladora conversación con Reyes en el primer episodio de la producción televisiva de Telemundo.





Rafael Amaya y Verónica Montes anteriormente estuvieron inmersos en rumores de un posible noviazgo tras compartir escenas muy subidas de tono en la serie “El Señor de los Cielos” de Telemundo. En su momento, Montes interpretó al personaje de Belén Guerrero, mayormente conocida como “La Condesa”.

La química de Aurelio Casillas y La Condesa logró cautivar a la audiencia de habla hispana, al punto que muchos seguidores del proyecto televisivo llegaron a especular que el romance había traspasado la pantalla chica para volverse una realidad en la vida de los afamados actores. Por su parte, tanto Amaya como Montes hicieron caso omiso a las especulaciones que los rondaba en ese momento.

A mediados del mes de enero, Verónica Montes compartió un clip en Instagram de una de las candentes escenas que compartió con Rafael Amaya en “El Señor de los Cielos”. En las imágenes, el personaje de Amaya quedaba eclipsado con la belleza de la cautivadora ‘Condesa’.

Montes, quien es una de las participantes del reality show “La Casa de los Famosos”, sorprendió a los televidentes con el anuncio de su sorpresivo romance con Rafael Amaya.

En una de las primeras imágenes del programa de telerrealidad de Telemundo, la actriz aseguró estar soltera, por lo que muchos de sus fanáticos quedaron confundidos por su contradicción.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar: “Esos son puros cuentos, no le creo”, “Yo no creo que ninguna mujer sea afortunada de estar con Rafael Amaya con todos esos problemas que tiene él”, “Tocayo, te felicito. Trata bien a la güerita Vero”, “Me muero, me encanta esa pareja”.

Rafael Amaya no se ha pronunciado a través de las redes sociales sobre las polémicas declaraciones de Verónica Montes en la nueva apuesta televisiva de Telemundo.

Amaya recientemente firmó un contrato de exclusividad con Telemundo y se espera que en los próximos meses forme parte de nuevos melodramas de la cadena televisiva. El actor mexicano había estado alejado de la palestra pública tras varios meses internado en una clínica de rehabilitación por problemas de adicción al alcohol y las drogas.

Verónica Montes es conocida en la industria del entrenamiento por su participación en telenovelas como “Perro amor”, “Natalia del mar”, “Por siempre mi amor”, “Amor sin reserva” y “La piloto”.