Todo el mundo está hablando de ‘Daisy Jones and The Six’, la serie de 10 episodios que se transmite a través de la plataforma streaming Amazon Prime Video, está de número uno y cuenta la historia de “la banda musical más poderosa del mundo”, y los dramas personales de cada uno de sus integrantes, entre ellos la magnética Riley Keough, su talentosísima protagonista cuya historia es tan interesante como el personaje que interpreta.

Sobre la serie, Riley Keough dijo: “Daisy Jones and the Six es un recordatorio de que la música tiene el poder de unir a las personas y sanar incluso las heridas más profundas.” No en vano la banda sonora también se encuentra en los primeros lugares de los listados musicales, posicionando a este grupo de interpretes como los próximos actos a tener en cuenta.

En ‘Daisy Jones and The Six’, Keough es Daisy, una mujer talentosa, un espíritu libre y al mismo tiempo un alma rota que busca sanar a través de la música, muchas veces en los lugares equivocados. A sus 33 años, Riley Keough cuya voz original es la que escuchamos a lo largo de los 10 capítulos de la serie, es una consumada actriz dando pasos firmes en Hollywood y también cantante, talento que definitivamente tiene por donde heredar.

DAISY JONES AND THE SIX Official Trailer (2023) First movie trailer for Daisy Jones & The Six starring Sam Claflin, Camila Morrone. 2023-02-15T16:25:31Z

Riley Keough: Lo que debes saber sobre la estrella de “Daisy Jones and The Six”

Su abuelo fue Elvis, su padrastro fue Michael Jackson y lleva la música en la sangre. Aquí te contamos lo que debes saber sobre Riley Keough, protagonista de la serie que tiene a todo el mundo hablando: Daisy Jones and The Six:

Es nieta de Elvis Presley

Riley Keough nació el 29 de mayo de 1989 en Los Ángeles, California. Es hija de Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley, y Danny Keough, un músico estadounidense. Debido a su linaje, Keough ha heredado la belleza y el talento de su abuelo, y ha logrado forjar una carrera exitosa en la actuación.

Comenzó su carrera como modelo

Antes de dedicarse a la actuación, Riley Keough trabajó como modelo y fue la imagen de varias marcas de moda, como Dolce & Gabbana, Lee Jeans y Christian Dior. Sin embargo, Keough siempre supo que su verdadera pasión era la actuación, y decidió tomar clases de actuación para mejorar sus habilidades.

Ha trabajado con grandes directores

A lo largo de su carrera, Riley Keough ha trabajado con algunos de los mejores directores del cine. Ha aparecido en películas dirigidas por Steven Soderbergh, George Miller, Andrea Arnold y Jeff Nichols, entre otros. Keough ha demostrado su habilidad para interpretar una amplia variedad de personajes, desde una stripper en “Magic Mike” hasta una mujer en una secta en “The Lodge”.

Es activista en defensa de los derechos de las mujeres

Riley Keough es una activista en defensa de los derechos de las mujeres y ha participado en varias campañas para concientizar sobre la violencia de género y la discriminación. En 2018, Keough se unió a la campaña “Time’s Up”, que lucha contra el acoso sexual en la industria del entretenimiento y en otros ámbitos.

Está casada con el cineasta Ben Smith-Petersen

En 2015, Riley Keough se casó con el cineasta Ben Smith-Petersen en una ceremonia íntima en Napa Valley, California. La pareja se conoció en el set de la película “Mad Max: Fury Road”, en la que Smith-Petersen trabajó como operador de cámara. Desde entonces, han formado una sólida relación y han trabajado juntos en varios proyectos cinematográficos.

“La historia de Daisy Jones and the Six no solo se trata de música, sino de relaciones, adicción, amor y pérdida. Es una historia hermosa y conmovedora.” Dijo Keough sobre esta serie en una entrevista reciente y no podríamos estar más de acuerdo. “Daisy Jones and The Six” se encuentra disponible para reproducir a través de Amazon Prime Video.