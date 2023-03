Sebastián Chacón de ‘Todos Quieren a Daisy Jones’: Agradecido y disfrutando el momento [ENTREVISTA]

Prime Video estrenó la serie musical y dramática Todos Quieren a Daisy Jones [Daisy Jones and the Six], con ““Look At Us Now (Honeycomb)” una de las 24 canciones originales escritas exclusivamente para la serie y grabadas por el elenco. La música original será editada por Atlantic Records durante el lanzamiento de la serie, que se estrenó el pasado 3 de marzo, con nuevos episodios cada viernes hasta el 24 de marzo, exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo.

Basada en la novela bestseller de The New York Times, Todos Quieren a Daisy Jones, cuenta la historia de la icónica banda de la década de los 70, liderada por dos carismáticos, pero conflictivos, cantantes: Daisy Jones y Billy Dunne. Unidos por la química personal y artística, su complicado dueto musical catapultó a la banda desde el anonimato hasta la fama inaudita. Y posteriormente, después de un concierto con localidades agotadas en el Soldier Field de Chicago, decidieron terminarlo todo. Ahora, décadas después, los miembros de la banda finalmente estuvieron de acuerdo para revelar la verdad. Con música original de Daisy Jones & the Six—esta es la historia de cómo una icónica banda implotó en el punto más alto de su poder.

La serie es protagonizada por Riley Keough como Daisy Jones, Sam Claflin como Billy Dunne, Camila Morrone como Camila Dunne, Will Harrison como Graham Dunne, Suki Waterhouse como Karen Sirko, Josh Whitehouse como Eddie Roundtree, Sebastian Chacon como Warren Rojas, Nabiyah Be como Simone Jackson y Tom Wright como Teddy Price, con una aparición especial de Timothy Olyphant como Rod Reyes.

De Amazon Studios y Hello Sunshine, Todos Quieren a Daisy Jones es una producción ejecutiva de Reese Witherspoon y Lauren Neustadter para Hello Sunshine y Brad Mendelsohn para Circle of Confusion. Scott Neustadter y Michael H. Weber crearon la serie basada en la novela de Taylor Jenkins Reid, quien también produce. Scott Neustadter es productor ejecutivo y showrunner junto con Will Graham, quien también es productor ejecutivo. James Ponsoldt dirigió los primeros cinco episodios y es el productor ejecutivo, Nzingha Stewart dirigió los cuatro episodios restantes, y Graham dirigió uno. La serie contará con canciones originales escritas y producidas por el productor nominado al Grammy, Blake Mills y varios talentosos coescritores adicionales.

En AhoraMismo conversamos con Sebastián Chacón

Sebastián Chacón es parte de “los seis” de Daisy Jones, pudimos conversar con él sobre la serie, la importancia de la música y el impacto que está teniendo en él como actor contar una historia tan relevante como esta.