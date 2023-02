¿Cuántos hijos tiene Rihanna? Lo que debes saber

La superestrella Rihanna encabeza el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII y los fanáticos no pueden esperar para ver su actuación. Desde que se convirtió en madre, ha priorizado la familia sobre la carrera, pero está haciendo una excepción para el Super Bowl. Ha sido muy cautelosa al revelar mucho sobre su bebé con A$AP Rocky, pero Rihanna ha compartido algunos datos dulces sobre su embarazo y su bebé.

Rihanna y A$AP Rocky sorprendieron a los fanáticos con noticias sobre el embarazo a principios de 2022

En febrero de 2022, Rihanna hizo que sus seguidores en las redes sociales se volvieran locos al mostrar su barriguita. “Cómo la pandilla llegó al mes de la historia negra”, bromeó en una publicación de Instagram que compartió el 2 de febrero, mientras publicaba un cuarteto de fotos que destacaban su panza. Su publicación obtuvo más de 18,4 millones de “me gusta” y más de 232.000 comentarios. Aunque la publicación de Instagram de Rihanna recibió una inmensa cantidad de amor por parte de los fanáticos, no fue la primera revelación de embarazo para los dos músicos. Eso llegó un par de días antes, gracias al fotógrafo de celebridades Miles Diggs.

Como detalló Vogue, Diggs tomó fotos de la pareja mientras caminaban por una calle cubierta de nieve en la ciudad de Nueva York en enero de 2022. Dado el tamaño de la panza de Rihanna, la cantante claramente había mantenido en secreto su gran noticia durante varios meses. En una entrevista con Vogue realizada durante su tercer trimestre, Rihanna reveló que la pareja no había planeado tener un bebé, pero tampoco “ciertamente no planearon en contra”. Incluso si Rihanna no estaba tratando de quedar embarazada en ese momento, no era como si no hubiera estado pensando en eso durante bastante tiempo. Us Weekly señaló en junio de 2019 que le dijo a Sarah Paulson que quería “más que nada en la vida” tener un hijo.

Rihanna compartió un video adorable de su bebé recientemente

Rihanna admitió que el lugar de sus sueños para criar a su hijo sería Barbados, de donde es originaria. “Siempre me imaginé que sería así. Pero siendo realistas, probablemente no lo será”. La cantante también admitió que no estaba segura de cómo sería la vida después de la llegada del bebé, en términos de equilibrio entre la maternidad y la carrera. Hizo las cosas a su manera al revelar su embarazo al mundo y admitió: “Siempre pensé que primero sería el matrimonio, luego un bebé, pero quién diablos dice que tiene que ser así”. La cantante agregó: “Ciertamente no voy a dejar que eso me impida ser madre”.

La pareja de superestrellas dio la bienvenida a su bebé el 13 de mayo de 2022, informó TMZ. El dúo probablemente podría haber ganado un sueldo considerable al compartir las primeras fotos y nombres de bebés con un medio de comunicación. Sin embargo, optaron por no seguir ese camino y han compartido muy poco en términos de detalles personales sobre su hijo. De hecho, el bebé de Rihanna no apareció en las redes sociales por primera vez hasta que publicó un video de TikTok de él en su página el 17 de diciembre.

En cuanto al nombre, Rocky y Rihanna han logrado mantener esa información en secreto. Poco después del nacimiento del bebé, una fuente le dijo a Us Weekly: “Rihanna y A$AP solo han compartido el nombre del bebé con familiares cercanos”. En cuanto a revelarlo públicamente, “lo mantienen en secreto hasta que estén listos para compartirlo con el mundo”. Algunos fanáticos sospechan que el nombre del bebé tal vez comience con una “D”, ya que Rihanna fue vista usando un collar con esa inicial en octubre, compartió Hollywood Life. Por mucho que a los fanáticos les encantaría ver más del bebé de Rocky y Rihanna, y aprender su nombre, por ahora, las superestrellas están repartiendo detalles en sus propias líneas de tiempo.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Rihanna: ¿Quiénes han sido las parejas sentimentales de la cantante?