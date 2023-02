Rihanna: ¿Quiénes han sido las parejas sentimentales de la cantante?

Los fanáticos de Rihanna han estado esperando ansiosamente su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. El programa de 2023 no sería la primera vez que encabezaría el evento, pero muchas cosas han cambiado desde su anterior participación en el Super Bowl. Ahora es madre y tiene un romance estable, y su estado actual probablemente hará que algunos fanáticos echen un vistazo a sus relaciones pasadas. ¿Con quién ha salido Rihanna anteriormente?

Rihanna tuvo una intensa relación con Chris Brown

El primer romance serio de Rihanna fue con el también artista Chris Brown, señaló Us Weekly. Los dos comenzaron a salir en 2008 y habían sido amigos durante algún tiempo antes de eso. Sin embargo, en febrero de 2009, Brown fue arrestado luego de un incidente que ocurrió la noche de los premios Grammy. CNN detalló que los dos tuvieron una pelea después de que recibió un mensaje de texto de una mujer después de la entrega de premios. “Lo atrapé en una mentira, y él no diría la verdad. Y no lo dejaría”, dijo Rihanna a la periodista Diane Sawyer. “Se intensificó en él siendo violento conmigo. Estaba maltratada, sangraba, tenía la cara hinchada”, explicó Rihanna.

Brown finalmente se declaró culpable y fue sentenciado a cinco años de libertad condicional, un año de asesoramiento sobre violencia doméstica y seis meses de servicio comunitario. Brown y Rihanna se reunieron románticamente en 2012, pero la relación terminó unos meses después.

Rihanna salió con Drake en dos oportunidades

Después de dejar atrás su tiempo con Brown, Rihanna estuvo brevemente vinculada al cantante Drake y luego salió con el jugador de béisbol Matt Kemp durante aproximadamente un año, detalló PopSugar. Los romances con la estrella de fútbol Karim Benzema (por Página seis), el rapero Travis Scott, los actores Leonardo DiCaprio y Ryan Phillippe, y el piloto de carreras Lewis Hamilton también llamaron la atención por un tiempo. A principios de 2016, Rihanna se reunió románticamente con Drake.

Rihanna y Drake salieron durante gran parte de 2016, y cuando él le entregó un premio en agosto de 2016, señaló: “Ella es alguien de quien he estado enamorado desde que tenía 22 años. Es una de mis mejores amigas en el mundo”. Después de separarse de Drake en octubre de 2016, Rihanna se encontró en un romance con Hassan Jameel, un multimillonario de Arabia Saudita. Cuando su coprotagonista de “Ocean’s 8”, Sarah Paulson, le preguntó durante una conversación para Interview si estaba enamorada, Rihanna respondió: “Por supuesto que lo estoy”. Se mostró tímida cuando le preguntaron sobre el matrimonio y luego agregó: “Solo Dios lo sabe, niña”. Sin embargo, cuando se le preguntó acerca de convertirse en madre, Rihanna admitió que quería eso “más que nada en la vida”.

En enero de 2020, People informó que Jameel y Rihanna se habían separado después de salir durante unos tres años. “Sus vidas eran demasiado diferentes y era difícil mantener una relación”, dijo una fuente al medio de comunicación de la pareja. Hubo rumores de compromiso en un momento dado, pero los dos nunca se casaron.

Rihanna casi inmediatamente encontró romance en A$AP Rocky

Casi inmediatamente después de separarse de Jameel, se vio a Rihanna poniéndose cómoda con A$AP Rocky, compartió The Sun. Durante el verano de 2021, Rocky le dijo a GQ que Rihanna era “El amor de mi vida”. Los dos generaron rumores de romance a principios de 2013, pero no fue hasta principios de 2020 que Rihanna y Rocky realmente abrazaron una relación floreciente. Rocky admitió que estar en una relación era “mucho mejor cuando tienes el Uno” y “Creo que cuando lo sabes, lo sabes”. Ella es la indicada.

Rihanna y Rocky anunciaron su embarazo en enero de 2022 y su hijo llegó en mayo. La pareja sigue fuerte, aunque hasta el momento no parece que haya un compromiso o una boda en el futuro inmediato para ellos.

Esta es la versión original de Heavy.com

