Regresa Caso Cerrado a Telemundo. ¿Estará la doctora Polo?

Telemundo ha anunciado nuevos programas inéditos de “Caso Cerrado”. La transmisión de los programas de juicios forman parte de la nueva programación durante el día de la cadena de televisión en español, que incluye cambios importantes.

La noticia sorprendió a los fans de la Doctora Ana María Polo, pues la abogada y jueza cubana había asegurado que no renovaría su contrato con Telemundo para seguir haciendo “Caso Cerrado”. ¿Estará la jueza cubana? También es inesperado el horario, ya que la audiencia del programa estaba acostumbrada a verlo en otras horas.

¿Cuándo lo pasarán?

Un comunicado recibido por AhoraMismo de la cadena Telemundo reveló que la nueva temporada de “Caso Cerrado” será transmitida a partir del lunes 16 de noviembre, en el horario de las 10 de la mañana, 9 hora del centro. Tradicionalmente, el programa, por tratar casos complicados, en su mayoría no aptos para una audiencia infantil, se pasaba por las tardes.

La cadena informó que la jueza Ana María Polo presidirá y dará su dictamen sobre casos que tocan “desde asuntos que afectan a nuestras comunidades, parejas, familias e individuos que hacen cita en busca de una solución”. Es decir, “Caso Cerrado” seguirá su formato y sus temas tradicionales.

Son programas nuevos

AhoraMismo confirmó con Telemundo que en esta temporada se transmitirán episodios nunca vistos por el público. “Todo es inédito”, dijeron fuentes de la cadena. También aseguraron que la Doctora Polo estará en su podio y con martillo en mano.

Sin embargo, reconocieron que esto no representa que la doctora Polo y Telemundo hayan firmado un nuevo contrato.

¿Por qué la doctora Polo no hace más TV?

En entrevista con la agencia Associated Press, Polo reveló que 2019 sería su último año haciendo televisión. “Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, dijo a AP.

“Son muchos episodios y requieren muchísima energía y dedicación. “No quiero seguir haciendo televisión abierta. Ya quiero terminar este compromiso que me queda y hacer otras cosas”, afirmó entonces.

Eso no quiere decir que deja “Caso Cerrado” para siempre. Polo se asoció con la productora chilena Forastero, cuya trayectoria en el cine incluye películas como la multipremiada “La nana” de Sebastián Silva, nominada a un Globo de Oro; la comedia negra “Dry Martina”, de Che Sandoval; y el drama “Aurora” de Rodrigo Sepúlveda, para hacer una película sobre su experiencia con la serie.

Durante toda la historia de “Caso Cerrado”, Polo produjo de 3.500 episodio a lo largo de 18 años, y resuelto más de 7.000 casos. El programa se ha transmitido en Estados Unidos y América Latina.