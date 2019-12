¿Por qué sacaron “Caso Cerrado” de Telemundo? ¿Qué pasó con la Dra.Polo?

Los televidentes que siguen día a día el programa que conduce la doctora Dra. Ana María Polo, “Caso Cerrado” por la cadena Telemundo a las 2 de la tarde , se están preguntando qué pasó con el espacio, pues esta tercera semana de noviembre de 2019, no ha sido transmitido.

En lugar de un nuevo espisodio, la cadena Telemundo está repitiendo la edición de la noche anterior del reality deportivo “Exatlón 3 Estados Unidos” que está en su semana final.

En el espacio televisivo, que originalmente transmitían en el horario de las 7 de la noche, E. T. los televidentes han sido testigos en esta última etapa de una serie de conflictos, que afectan la comunidad en general, tales como las armas en las escuelas, el bullying, la tecnología, las redes sociales, la discriminación y las enfermedades mentales.

Desde el debut de la primera temporada de Exatlón Estados Unidos, el espacio de la Dra. Polo, solo era transmitido en su edición de la tarde, hasta que después del final de cada temporada, regresaba a su horario acostumbrado.

El asunto es que Caso Cerrado que presenta desde hace más de 18 años la doctora Ana María Polo ha generado gran revuelto en las redes sociales entre los seguidores del formato, lo que se evidencia en los cientos de comentarios que han inundado en los últimos días las redes sociales de Ana María, para saber qué ha pasado.

“¿Doctora qué pasó con Caso cerrado?”, “¿por qué ya no dan su programa?” o “¿por qué no dieron una explicación de la cancelación del programa?” son solo algunas de las incontables preguntas que ha recibido la doctora en leyes desde que el espacio dejara de transmitirse y que no han obtenido respuesta, lo que ha aumentado la incertidumbre entre el público sobre el incierto futuro de Caso cerrado.

Lo que se viene para el 2020

En cada episodio se expone una demanda, se hacen alegaciones y tanto los demandantes como los demandados presentan testigos para sustentar sus casos.

La Dra. Polo, que aunque no ejerce como abogada desde hace una década aún tiene vigente su licencia para mantenerse actualizada, emite luego una decisión como si fuera un fallo, basándose en su conocimiento y experiencia legal. El programa aborda diferentes temáticas, desde asuntos de salud, familia y sexualidad, hasta cuestiones de inmigración. La producción del mismo graba varios episodios juntos dos veces por semana.

En total, ha producido más de 3,500 capítulos a lo largo de 18 años, y resuelto más de 7,000 casos que se han transmitido en países como Bolivia, Costa Rica, México, Argentina y Colombia, entre otros. Aunque ya no lo grabará más a partir del año próximo, la Dra Polo dijo que es probable que el programa siga saliendo al aire por Telemundo unos meses más porque aún hay material inédito que no se ha trasmitido.

“Son muchos episodios y requieren muchísima energía y dedicación”, expresó la conductora en un intento por explicar algunos de los motivos por los que optó poner fin a esta etapa.

“No quiero seguir haciendo televisión abierta. Ya quiero terminar este compromiso que me queda y hacer otras cosas”, dijo tras indicar que ya es una mujer madura que merece descansar un poco.

Caso Cerrado: la película

Y es que después de casi dos décadas en la pantalla chica de Telemundo, la Dra Polo decidió que es tiempo de parar y comenzar algo nuevo: llevar al cine su programa de corte judicial Caso Cerrado, en una película que ella misma protagonizará.

“Este es mi último año en televisión”, dijo la Dra Ana María Polo, una abogada de 60 años cuyo programa se transmite por la cadena Telemundo en Estados Unidos y en una veintena de países de América Latina.

“Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, dijo recientemente en una entrevista exclusiva con The Associated Press en la que reveló su proyecto de cine.

Para la película, cuya filmación comenzaría el año entrante, la abogada nacida en La Habana se asoció con la productora chilena Forastero, cuya trayectoria en el cine incluye películas como la multipremiada La Nana, de Sebastián Silva, nominada a un Globo de Oro; la comedia negra Dry Martina, de Che Sandoval; y el drama Aurora de Rodrigo Sepúlveda.

Aunque los detalles aún se están afinando, Ana María Polo reveló que ella será la actriz principal y que se entrenará para su papel con un profesor de actuación.

El resto del elenco aún no está definido, aunque le gustaría incluir al actor mexicano Humberto Zurita, y a la actriz estadounidense Sandra Bullock

¿Cuándo regresa el programa a Telemundo?

Entre tanto, si se están preguntando cuándo regresa Caso Cerrado a la televisión, la doctora Polo dijo en sus redes sociales, que será la primera semana de diciembre de 2019.

Asi, que todavía hay programa para rato y escuchar a la cubana decir mientras levanta su martillo: “He dicho, Caso Cerrado!