¿Cuál era el “Secreto” en la serie “El Secreto de Selena”? VIDEO

El misterio del asesinato de la cantante Selena Quintanilla llegó a a su fin, por lo menos en la serie “El Secreto de Selena” cuyo episodio final fue transmitido este domingo 17 de noviembre de 2019.

¿Qué pasó en los instantes previos al asesinato al crimen? Realmente se despejaron todas las interrogantes y se supo cuál era el famoso secreto que aseguraba Yolanda Saldivar guardaba celosamente sobre la asesinada estrella del Tex Mex?

El capítulo final mostró a la defensa tratando de comprobar que Yolanda mató a la artista de manera accidental. Por su parte, María Celeste acudió a entrevistar a Saldivar luego de que esta la llamara para decirle que estaba dispuesta a contarle algo que solo ella sabía y que no se lo había contado a nadie sobre Selena. Arrarás no perdió tiempo y su instinto periodístico le decía que había algo más que no encajaba en su relato.

Durante la entrevista Saldivar contó que había soñado con Selena a quien consideraba como una hija y esta le había autorizado a que contara su secreto. Dijo que Chris Peréz el viudo de la hija de Abraham Quintanilla sabía de lo que se trataba, pero que no había querido hablar. Lo cierto fue que solo se lo contó a María Celeste en el oído, bajo la promesa de que no se lo contaría a nadie. Puedes ver el video completo de este episodio a continuación.

El padre de Selena, Abraham Quintanilla, también fue entrevistado por María Celeste y le preguntó como pudieron darle espacio a Yolanda, responsable de haberle quitado la vida a su hija. En esa entrevista Quintanilla dijo:”Me arrepiento de cierta manera, de no haberle prestado atención a la gente que estaba cerca de ella. Yo no puedo aceptar que ya no este. Ahora, debo consolarme con que mi hija siempre va a estar presente conmigo”.

En la serie, el que fuera asistente de la periodista Arrarás, Alex Cantor y había trabajado con ella durante el tiempo del juicio, le hizo una entrevista en el 2012, al doctor Ricardo Martínez , quien confesó haber tenido una relación amorosa con la cantante Selena, lo que corroboró la confesión que Yolanda , le hizo a María Celeste off the record. (Es decir que este era el famoso secreto). El doctor en esa oportunidad negó también que se iba a escapar con la artista ese 31 de marzo de 1995 y que por eso Yolanda estaba en el motel con una maleta y otros documentos de la intérprete de “Cómo la Flor”.

El programa recorrió la exitosa carrera de Selena Quintanilla, la cantante que fue asesinada en marzo de 1995 por Yolanda Saldívar, su fanática número uno, presidenta del club de fans y amiga, en un motel de Texas. En trece episodios, la serie trató su abrupta y trágica muerte. El programa reúne las piezas de este rompecabezas y revela información sobre la investigación y el juicio a la asesina.

Selena era considerada la reina de la música Tex-Mex, supo conquistar millones de seguidores en México y en el mundo con su música y su legado permanecen más presentes que nunca, por eso es que el show de TNT basado en su muerte fue muy revelador y emocionante para la mayoría de sus seguidores.

En este proyecto audiovisual Selena vimos a Maya Zapata, quien da todo para lograr el éxito; a Yolanda (Damayanti Quintanar), que tiene una fijación con su ídolo; y a María Celeste (Sofía Lama), la periodista que logró unir las piezas del complejo rompecabezas tras llevar a cabo una extensa investigación y hablar con las personas claves de la trama.

Si te perdiste algun episodio, puedes volver a verlos , tocando los siguientes enlaces: Capítulo 1, Capítulo 2, Capítulo 3, Capítulo 4, Capítulo 5, Capítulo 6, Capítulo 7, Capítulo 8. , Capítulo 9, Capítulo 10, Capítulo 11. Capítulo 12.