El drama familiar de Rashel Diaz: ¿Qué enfermedad sufre su abuela?

A pocos días de que se cumplan tres meses de su salida de “Un Nuevo Día” (Telemundo), Rashel Diaz atraviesa horas de profundo dolor por su abuelita Chela, quien sufre de alzhéimer y ya no reconoce a sus seres queridos.

Ante esta complicada situación familiar que vive la conductora y empresaria cubana, ella decidió compartir una tierna foto en su cuenta de Instagram para honrar a su abuela y dedicarle unas emotivas palabras mientras atraviesa esta complicada enfermedad.

“Mi abuela más que abuela, fue una segunda mamá. El pilar de todos, la raíz fuerte de la familia. Cuando mami y yo llegamos a USA fue ella quien de sus ahorros nos regaló un carro, a manera de abrirnos las alas e impulsarnos en el que para nosotras era un país nuevo”, destaca Rashel en esta emotiva publicación de Instagram, la cual superó los 21 mil likes y cosechó cientos de comentarios.

Con una evidente congoja por el presente adverso que vive en el aspecto personal, Rashel da detalles de cómo se fueron enterando del diagnóstico de Chela: “Pasaron los años y notamos cambios en ella, ya no estaba tan fuerte de mente y su cabecita se confundía… con el tiempo, se le diagnosticó Alzheimer. A todos nos sorprendió y nos preocupó, el corazón se nos ponía chiquito de pensar que nos olvidaría”.

Por último, Rashel cuenta cómo disfruta cada día que puede estar cerca de su abuelita junto a sus hijos, Daniela y Juan Daniel. “Hoy en día, cuando la visito, mis hijos juegan con ella y aunque su abuela no los reconozca yo me he encargado de contarles sus historias. Tal vez ella no sepa quiénes somos, pero nosotros si sabemos quién es ella y jamás olvidaremos todo el amor que nos ha dado y los sacrificios que ha realizado”, subraya Rashel en su conmovedor posteo.

El día que Rashel lloró en TV por su abuela

Meses antes de ser desvinculada de “Un Nuevo Día”, Rashel Diaz protagonizó un emotivo momento al aire cuando tuvo que hablar de su abuela Chela, quien ya estaba lucía muy afectada por el alzhéimer.

Bajo la consigna “Carta a mi madre”, con motivo del último Día de la Madre celebrado en Estados Unidos -el 9 de mayo pasado-, Rashel realizó un video dedicado a Bárbara, su madre, y obviamente a Chela, su querida abuela. Y como era de esperarse, no pudo aguantar la emoción.

“Por esto de la pandemia no podemos compartir cara a cara… no podemos llegar a la casa de mi abuela, a entregarle sus flores, a darle su abrazo, su postal. Que a pesar de que ella no sabe quién es el que le está escribiendo o lo que se le está leyendo, yo se que estoy ahí”, dice entre lágrimas Rashel durante el video emitido por el programa antes mencionado.

A pesar de las distancias que existen entre ambas, Rashel cuenta también que habla “todos los días” con Chela y resalta: “Cada momento intento demostrarte cuánto te amo”.

Al volver al piso, Rashel tampoco pudo sostener las lágrimas y explicó por qué se emociona tanto cuando habla de su abuela. “Una de las cosas que más nos pega -a Rashel y su madre Bárbara- es lo de mi abuela, porque mis recuerdos de niña siempre eran… mami me tuvo muy jovencita, y abuela estuvo conmigo hasta los 15 años que vino a los Estados Unidos, y me crió. Mi madre era como una hermana”.

¿Qué es el alzhéimer?

De acuerdo al Instituto Nacional del Envejecimiento (NIA, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el alzhéimer es “un trastorno cerebral progresivo e irreversible que destruye lentamente la memoria y las habilidades de pensamiento y, finalmente, la capacidad de realizar las tareas más simples”.

Asimismo, este organismo explica que “en la mayoría de las personas con la enfermedad, las que tienen el tipo de inicio tardío, los síntomas aparecen por primera vez a mediados de los 60 años”.

Y advierte que los primeros indicios del alzhéimer pueden aparecer entre los 30 y 60 años de edad.

