[VIDEO] Terremoto sorprende a la primera ministra de Islandia en vivo

La primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdottir, fue sorprendida por un terremoto mientras brindaba una entrevista en vivo para el medio estadounidense The Washington Post. El temblor sacudió el edificio en el que vive la funcionaria.

La mandataria islandesa dejó a medias una respuesta que estaba dando en la entrevista para contemplar cómo se movía el edificio. “Dios mío, hay un terremoto”, dijo sorprendida. “Perdón, hubo un terremoto en este momento. Wow”, agregó.

Katrin Jakobsdottir participaba de un evento organizado vía streaming por The Washington Post sobre liderazgo y conducción en épocas de la pandemia del coronavirus. Pudo reponerse rápidamente tras el temblor. “Bueno, esto es Islandia”, dijo. Aseguró que estaba en perfectas condiciones para retomar la conversación.

“Estoy perfectamente bien, la casa todavía es fuerte, así que no hay de qué preocuparse”, tranquilizó a todos la primera ministra de 44 años, quien ocupa ese cargo desde el año 2017.

El Servicio Geológico de Estados Unidos se encarga de registrar y medir los movimientos sísmicos que ocurren en todo el mundo. Acerca del terremoto que azotó a Islandia este martes, el organismo determinó una magnitud de 5.6.

El temblor se produjo exactamente a 10 kilómetros al suroeste de Hafnarfjordur, ciudad costera muy cercana a la capital, Reikiavik.

De acuerdo a la información reportada por el gobierno, el terremoto ocasionó daños menores en la capital.

El terremoto que azotó este martes a la capital de Islandia no solo quedó registrado en la cámara de la primera ministra, Katrín Jakobsdóttir. También circularon imágenes de lo ocurrido en el parlamento nacional.

El diputado Helgi Hrafn Gunnarsson, miembro del Partido Pirata, se retiró del parlamento tras sentir el temblor en la sala. En las imágenes se aprecia cómo comienzan a moverse las cortinas de la ventana que está detrás del presidente del parlamento, Steingrímur J. Sigfússon.

Al ver la reacción del diputado, Sigfússon le pide al funcionario que se tranquilice y retome su posición.

Los casos registrados este martes en Islandia no son ninguna novedad. En el mes de mayo, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, fue sorprendida por un terremoto que se produjo en Wellington, capital del país oceánico.

Gentle reminder to stay indoors while your Prime Minister is on live TV.

Here is New Zealand’s Jacinda Ardern keeping her cool as a 5.6 magnitude earthquake shook the nation back in May.pic.twitter.com/xDOdwrzyd7

— The Recount (@therecount) October 20, 2020