Muere la actriz Raquel Welch: ¿Quiénes fueron sus esposos?

La actriz Raquel Welch se casó cuatro veces antes de su muerte a los 82 años, pero ninguno de los matrimonios duró.

Según TMZ, Welch, quien deja una hija y un hijo, murió de una “breve enfermedad” el 15 de febrero de 2023. La enfermedad no fue revelada.

Welch no estaba casada en el momento de su muerte. Según The Sun, sus maridos fueron James Welch, Patrick Curtis, Andre Weinfeld y Richard Palmer. Todos los matrimonios terminaron en divorcio, informó The Sun.

1. Raquel Welch tuvo dos hijos con su esposo James Welch, su novio de la escuela secundaria

Según el San Diego Union Tribune, James Welch, su primer esposo, fue el novio de Welch en la escuela secundaria.

Tuvieron dos hijos juntos, su hijo Damon Welch y su hija Tahnee Welch, cuando ella tenía 21 años, informó el periódico.

Según ABC News, en 1958 se casó con Welch mientras asistía al San Diego State College.

Se separaron y Welch se mudó a Los Ángeles con los niños para ser actriz, según The Tribune, que informó que solo le tomó tres años convertirse en una estrella.

2. Patrick Curtis fue el segundo esposo de Raquel Welch

Según WFMZ, el segundo marido de Welch, Patrick Curtis, era productor. Puedes ver una foto de él aquí.

Según ABC News, Curtis era el agente de Welch. Él “ideó un plan para convertir a Welch en un símbolo sexual”, informó ABC News.

Él le aconsejó que mantuviera el apellido Welch para “evitar el encasillamiento como actriz latina, le aconsejó a Welch que mantuviera el apellido de su exesposo”, informó ABC.

3. Andre Weinfeld fue el tercer marido de Raquel Welch

En 2015, Weinfeld, un cineasta francés, habló sobre su matrimonio con Welch con Closer Weekly.

“Tuvimos un matrimonio muy feliz”, dijo Weinfeld a Closer, que informó que se casaron en 1980 y fueron apodados “La Bella y la Bestia” en los medios. Estuvieron casados 10 años antes de divorciarse, según Closer.

Weinfeld dijo que la distancia se interpuso entre ellos, y agregó a Closer: “Ella se mudó de regreso a La La Land y yo me quedé en Nueva York [City] y París”. Agregó a Closer: “Ella me prometió que navegaría hacia el atardecer, y puedo ver que no lo ha hecho. Ella se casó después de mí”, pero bromeó diciendo que él era el “símbolo sexual” en el matrimonio.

Según Closer, Weinfeld se declaró a sí mismo el “campeón” por permanecer casado con Welch por más tiempo.

4. Richard Palmer, dueño de pizzerías, fue el último esposo de Raquel Welch

En 2003, el Globe and Mail informó que Welch se estaba separando de Palmer, su cuarto y último esposo, con quien se casó en 1999.

Según ese sitio de noticias, Palmer era el “propietario del restaurante italiano Mulberry Street en Beverly Hills y las tiendas Richie’s Neighborhood Pizza”. La pareja dijo en un comunicado que “ningún tercero estuvo involucrado”, informó Globe and Mail.

Tampa Bay Times informó que Welch y Palmer se casaron “en una pequeña ceremonia privada en su casa de Beverly Hills” en California después de salir durante dos años.

Según The New York Post, Palmer y Welch “se conocieron en una fiesta en 1996”.

“Mi esposa es una leyenda viviente”, dijo Palmer a The Post. “Obtengo buenos asientos en las peleas. Vas a donde quieras ir. Es genial.”

5. Raquel Welch dijo que estaba feliz de estar sola y declaró: “Estoy demasiado establecida en mis caminos”

Según The Sun, le dijo a Piers Morgan: “Estoy demasiado fija en mis caminos. Me gusta lo que hago, realmente disfruto siendo yo y me gano muy bien la vida y soy feliz. No tengo que tener un hombre. The Sun informó que Welch dijo que su celebridad y la atención que recibió contribuyeron al fracaso de su matrimonio.

Según su perfil de IMDb, Welch nació como Jo Raquel Tejada en Chicago, Illinois. Quizás sea más famosa por el póster de ella con un bikini prehistórico para la película de 1966 “Un millón de años antes de Cristo”, según el perfil, que dice que fue el “póster pin-up más vendido de esa época”.

Celebrity Net Worth estima su patrimonio neto es de $40 millones.

