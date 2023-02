La actriz Raquel Welch muere a los 82 años

La actriz y estrella pin-up Raquel Welch murió a la edad de 82 años, según TMZ.

Citando a miembros de la familia, el sitio de entretenimiento indicó que la causa de su muerte fue solo una “enfermedad breve”, sin especificar de qué se trataba. CNN también confirmó que Welch murió, atribuyendo la noticia a una declaración proporcionada por su gerente, Steve Sauer.

“Para los hombres de cierta edad, Raquel Welch era *it* en el momento en que llegamos a la pubertad. #RIPRaquelWelch”, escribió un fan en Twitter.

Esto es lo que necesita saber:

Raquel Welch, quien era soltera al momento de su muerte, deja dos hijos

Según CNN, a Welch le sobreviven sus dos hijos, su hijo Damon Welch y su hija Tahnee Welch.

Welch murió la mañana del 15 de febrero de 2023, informó TMZ. Según el Sun de EE.UU., Welch se casó cuatro veces, pero ninguno de sus matrimonios duró y no estaba casada en el momento de su muerte.

Según The Sun, tuvo dos hijos con su primer marido, James Welch, su novio de la secundaria. Después de divorciarse, se casó con el productor Patrick Curtis y Andre Weinfeld, informó The Sun, y señaló que ambos matrimonios también resultaron en divorcio. Richard Palmer fue su último esposo, según The Sun, que agregó que ellos también se divorciaron.

Según The Sun, le dijo a Piers Morgan: “Estoy demasiado fija en mis caminos. Me gusta lo que hago, realmente disfruto siendo yo y me gano muy bien la vida y soy feliz. No tengo que tener un hombre. The Sun informó que Welch dijo que su celebridad y la atención que recibió contribuyeron al fracaso de su matrimonio.

Raquel Welch, que nació en Chicago, es conocida por un cartel que la muestra en un bikini prehistórico

BREAKING Millions of hearts broken today. Lost a legend too early. RIP Raquel Welch gone at 82. pic.twitter.com/7shzIOXpSZ — Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) February 15, 2023

Según su perfil de IMDb, Welch nació como Jo Raquel Tejada en Chicago, Illinois. Quizás sea más famosa por el póster de ella con un bikini prehistórico para la película de 1966 “Un millón de años antes de Cristo”, según el perfil, que dice que fue el “póster pin-up más vendido de esa época”.

ABC News extrajo el pasaje de su libro, “Beyond the Cleavage”, en el que Welch escribió sobre ese momento:

Contrariamente al mito popular, no salí del nido de un águila, alrededor de un millón de años antes de Cristo, vestida con un bikini de piel de ante. De hecho, me sorprendió más que nadie encontrarme en un lugar tan exótico, ¡en lo alto de una montaña volcánica en las Islas Canarias! Con el lanzamiento de ese famoso cartel de la película, de un solo golpe, todo en mi vida cambió y todo sobre mi verdadero yo desapareció. Todo lo demás sería eclipsado por este símbolo sexual más grande que la vida.

Sus padres eran el ingeniero aeroespacial boliviano Armando Carlos Tejada y su esposa Josephine Sarah Hall, quien era irlandesa-estadounidense, informó IMDb.

Su carrera fue variada, según IMDb, que informó que protagonizó una variedad de películas (como “Legally Blonde” y “Tortilla Soup”) y series de televisión, incluida “American Family”. También protagonizó películas para televisión a lo largo de los años, como “Right to Die”, y apareció en infomerciales y videos de fitness, informó IMDb.

Welch no había tuiteado desde 2019.

Celebrity Net Worth estima su patrimonio neto es de $40 millones.

