Rapero DMX en cuidados intensivos por sobredosis: publican su último video

La prometida del rapero DMX, Desiree Lindstrom, y su madre, Arnett Simmons, están con el cantante en la UCI de un hospital en White Plains, Nueva York, según reportó TMZ.

El rapero fue trasladado de urgencia al hospital el viernes 2 de abril, luego de que una aparente sobredosis de drogas le provocara un ataque cardíaco. Se dice que X está en un “estado vegetativo”, según dijo su manager al New York Times. Según el informe de TMZ, DMX, cuyo nombre real es Earl Simmons, tiene “poca función cerebral”.

También se ha informado que varios, si no todos, de los 15 hijos de DMX se han dirigido a Nueva York para ver a su padre. El pronóstico de X no es bueno.

“DMX sufrió un ataque cardíaco durante la OD, y los miembros de la familia tienen la esperanza de que cuando la inflamación disminuya, su corazón se recuperará. Por supuesto, eso no tiene ningún impacto en la función cerebral”, informa TMZ.

Todos los ojos han estado en los titulares mientras los fanáticos esperan ansiosos cualquier actualización sobre la condición de X. Los fanáticos también han estado atentos a las cuentas de las redes sociales de la familia de X, incluida la de su prometida, Lindstrom.

El 30 de marzo, apenas dos días antes de la hospitalización de DMX, Lindstrom compartió lo que muy bien podría ser el último video del rapero.

DMX parecía feliz mientras iba en un automóvil el 30 de marzo de 2021

Lindstrom tomó un video de su prometido mientras cantaba y bailaba cuando conducía. Si DMX no se recupera, este podría ser el último video de él con vida. Este es sin duda un buen recuerdo que Lindstrom tendrá para siempre.

“¡Él hablaba de grabarnos rockeando jajaja, es muy divertido!!!” Lindstrom subtituló la publicación. DMX se veía muy feliz y saludable mientras se metía en el ritmo. En otro video, Lindstrom compartió algunas imágenes del hijo de la pareja, Exodus, que estaba sentado en un asiento elevado con una máscara y bailaba “Return of the Mac”.

“¡Es el mejor bebé del mundo, encaja perfectamente con su mamá y su papá! Lo amamos”, escribió Lindstrom en la publicación.

La familia de DMX emitió previamente una declaración sobre su condición, pidiendo “apoyo y oraciones” mientras el rapero lucha por su vida.

“Anoche, Earl ‘DMX’ Simmons fue trasladado de urgencia al hospital después de colapsar en su casa. En este momento permanece en UCI en estado crítico. Earl ha sido un guerrero toda su vida. Esta situación representa otro camino que debe conquistar. La familia Simmons aprecia la abrumadora efusión de amor, aliento, apoyo y oraciones sinceras por Earl. Earl es alguien cuya vida y música han sido una fuente de inspiración y fortaleza para tantas personas en todo el mundo. Es reconfortante ver a sus fans devolverle esa misma pasión y energía durante su momento de necesidad”, se lee en el comunicado, que fue entregado a TMZ.

Lindstrom compartió una foto de ella y DMX el 27 de marzo

El 27 de marzo de 2021, Lindstrom compartió una foto de ella y DMX en la ciudad. “¡Mi prometido! Te amo [sic]”, subtituló la dulce foto.

Los dos posaron juntos mientras estaban parados afuera en una acera de concreto. DMX vestía una sudadera con capucha negra sobre una camiseta blanca, con lo que parecían unos jeans y unas zapatillas Timbaland. La expresión de X era bastante seria.

Lindstrom llevaba un vestido negro con un par de tacones altos. Puso su mano sobre el estómago de X con su anillo de compromiso en exhibición. Lindstrom también tenía una expresión más seria en su rostro, aunque parecía estar sonriendo levemente.

El 13 de marzo, Lindstrom compartió otra foto de ella y X en una “cita nocturna”. Parece que los dos asistieron a un juego de béisbol. Puedes ver esa foto aquí.

