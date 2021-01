¿Quién era el rapero 6 Dogs y cómo murió?

El rapero 6 Dogs, quien vivía en Atlanta, cuyo nombre real era Chase Amick, se suicidó este martes 26 de enero, según informó Everything Georgia en Twitter. Él tenía 21 años de edad.

Chase Amick, que había acumulado 164.000 seguidores en Instagram, en el momento de su muerte, publicó un video de febrero de 2018. La sección de comentarios se llenó de mensajes con las siglas “RIP” durante este martes. El rapero Lil Aaron tuiteó, “RIP 6 Dogs. verdadera leyenda. llegó hasta Benny Blanco con algunas canciones de rap de Internet. por siempre el mejor”.

Chase Amick comenzó su carrera en el mundo del rap en secreto, grabando canciones en el sótano de su amigo Tommy, debido a que creció en una casa cristiana. Irrumpió en la escena del rap a través de SoundCloud en 2016. Sus éxitos más famosos incluyen las canciones, “Faygo Dreams”, que acumuló más de 14 millones de visitas en YouTube, y “Flossing“, que tiene casi 7 millones de visitas, el último filmado con un Iphone en el sótano de la casa de sus padres.

RIP 6dogs, an underground legend, instrumental in a lot of young rappers’ careers today. 🧡 pic.twitter.com/5PAoLwk1UK — Audiomack (@audiomack) January 26, 2021

En una entrevista con The Masked Gorilla, Amick habló sobre su educación religiosa y cómo tuvo una feliz infancia. Él dijo:

Mis padres son súper cristianos, y todos sus amigos, son súper religiosos y esas cosas, y amo mi infancia, pero teníamos este grupo de educación en el hogar o lo que sea. Los amaba, era tan divertido que simplemente hacíamos cosas en el bosque, hacíamos fuertes, como legos y cosas así. Amo mi infancia, me alegro de no estar solo viendo televisión y cosas así. Leía libros y hacía cosas que contribuían a mi creatividad.

Si bien Amick se burló del lanzamiento de un nuevo álbum en Twitter el 8 de noviembre, su último tweet fue una captura de pantalla de Ray Daniels pidiendo a sus compañeros músicos que se comunicaran con aquellos que pueden estar sufriendo de depresión.

Amick deja a sus padres y a su hermana. Esto es lo que necesita saber sobre el rapero 6 Dogs:

6 Dogs dijo acerca de su carrera: “Me pagan por hacer lo que amo y ni siquiera se siente como un trabajo”

6 dogs – faygo dreams
Produced by Pretty Pacc

A los 18 años, el rapero vivía solo con su novia, según The Bird Feed, y pudo concentrarse por completo en su carrera musical. Amick le dijo al medio en ese momento que sentía que estaba viviendo en un sueño.

“Creo que es una locura que la gente incluso escuche mi música y le guste tanto”, dijo. “El otro día estaba como ‘Wow. No puedo creer que haya funcionado realmente’. Me pagan por hacer lo que amo y ni siquiera se siente como un trabajo”.

6 Dogs’ su música generó conciencia sobre el suicidio y los problemas de salud mental

6 dogs – it's worth feeling empty
a hole where my heart was it's worth feeling empty..

Amick le dijo a The Bird Feed que crear música lo ayudó a aliviar el estrés y expresar sus emociones, pero lo que más conmovió al rapero fue que los fanáticos se acercaran a él para decirle que su música les impidió morir por suicidio.

“Se siente realmente bien poder ayudar a las personas así, especialmente porque sé lo que es tener que pasar por ello”, dijo, “En ‘Faygo Dreams’, mi letra favorita es ‘agradecido por estas cicatrices’. que era su manera de animar a los oyentes a aceptar sus luchas y describir cómo “la gente sale adelante más fuerte”.

we love you 6 dogs, you will be remembered forever. pic.twitter.com/yVW3OdRy15 — Lyrical Lemonade (@LyricaLemonade) January 26, 2021

Mientras hablaba con The Masked Gorilla, Amick habló sobre sus propias luchas contra los problemas de salud mental.

“Estaba súper deprimido, ya sabes, todavía me siento así aveces de alguna manera, pero en su mayor parte ahora soy heterosexual, pero solo necesitaba una salida”, dijo en 2017. “Siempre he querido rapear. Recuerdo estar sentado en el puesto de salvavidas, todo el verano, 8 horas al día o más y simplemente sentarme y pensé ‘esto apesta, quiero hacer algo con mi vida'”.

he brought a lot of us into this community, will never forget rest in peace 6dogs 🎈 RIP pic.twitter.com/OTa0ynuPtO — FREE WRLD ENT® (@FreeWrldEnt) January 26, 2021

De hecho, fueron las cualidades curativas que sintió Amick a través del rap las que finalmente consiguieron que sus padres se unieran a su carrera. Él dijo:

Literalmente, si no hubiera comenzado a grabar, ya me habría suicidado, ni siquiera es broma. Es una locura la diferencia que hizo. Es simplemente sacar todo lo que hay. Tuve un terapeuta en un momento y eso es bueno, poder decirle cosas a alguien, pero cuando le dices cosas a todo el mundo en Internet, es increíble. Es como tener un millón de terapeutas.

6 Dogs retrasó el lanzamiento de su nuevo álbum después de contratar COVID-19

REST IN PEACE 6 DOGS pic.twitter.com/NRx0fRQAcR — Masked Gorilla (@MaskedGorilla) January 26, 2021

El 1 de julio, el rapero reveló en Twitter que dio positivo por coronavirus. Él tuiteó: “Acabo de hacerme una prueba de covid y mis resultados dieron positivo: / Tengo un dolor de cabeza bastante fuerte. Aunque soy un chico saludable, debería estar bien. Desafortunadamente, esto retrasará el álbum”.

It all works out I guess — 6 dogs (@6dogs) September 15, 2020

En septiembre, el rapero todavía estaba emocionado de sacar su nuevo álbum. Él tuiteó: “Está a punto de salir tanta música a fuego”. El Covid ha dado forma a buenos artistas en todos los aspectos”.

Twitter se llenó de mensajes tras la repentina noticia de la muerte de 6 Dogs

Rest In Peace to a beautiful human being 🤍 pic.twitter.com/I7kJdCdFS0 — Cole Bennett (@_ColeBennett_) January 26, 2021

Fans, amigos y compañeros raperos llenaron Twitter con sus condolencias tras la noticia de la muerte de 6 Dogs. Una persona tuiteó: “Pasé toda mi vida en la escuela secundaria escuchando su música; verdaderamente, una de las razones por las que hago música y soy la persona que soy hoy, el proyecto homónimo que lanzaron en 2017 es verdaderamente una de mis piezas musicales favoritas. Descansa en el paraíso 6Dogs :(“.

Rest in Peace 6dogs 🖤 pic.twitter.com/vWQhyX46Xw — Underground Underdogs (@UnderUnderdogs) January 26, 2021

Otro fan tuiteó: “6dogs fue una de las personas más amables y genuinas con las que he tenido el privilegio de ser amigo, siempre fue amable con los demás y no tenía miedo de ser cariñoso y ser él mismo y alentar a los demás a ser ellos mismos. . Su única intención fue la positividad y esto duele mucho”.

RIP Chase :’(

inspired me in so many ways and helped me grow as an artist and a person

❤️🐕🐕🐕🐕🐕🐕 @6dogs pic.twitter.com/oOslIFvjXu — Yung Gravy (@yunggravy) January 26, 2021

6 dogs was one of the nicest people I ever had the pleasure of talking to . One of the only people who never changed when the clout came. he will forever be a part of my life and memories . So down to earth . So encouraging. So based . Rest in paradise. — 𝐆𝐰𝐞𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐜𝐲 (@itsokdontbesad) January 26, 2021

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, la Línea Nacional de Prevención del Suicidio sin cargo al 1-800-273-TALK (8255) está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana con asistencia en inglés y español. También puede hablar con un consejero de crisis capacitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, enviando un mensaje de texto HOME al 741741 para comunicarse con la Línea de mensajes de crisis.

