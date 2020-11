Rafael Amaya reapareció en pelea de Julio César Chávez Jr: ¿Cómo está el Señor de los Cielos?

Hace más de 10 días Rafael Amaya causó revuelo en redes sociales, tras la divulgación de un par de fotografías en las que aparecía con una tierna niña, llamada Julieta, hija de unos amigos del actor, lo que emocionó a sus fieles seguidores que lo vieron muy bien.

Y esta vez, el protagonista de la serie de Telemundo “El señor de los cielos”, quien ha estado desaparecido de los reflectores desde hace más de 2 años, generando todo tipo de rumores y comentarios, volvió a ser tema de conversación.

El actor mexicano, quien dio vida al memorable Aurelio Casillas, reapareció públicamente en la pelea del boxeador Julio César Chavéz Jr., este fin de semana en la ciudad de Sinaloa, donde derrotó a Yeison Minda por nocaút.

Amaya fue requerido por varios de sus fans que acudieron al mismo combate, quienes no perdieron la oportunidad para tomarse algunas fotografías al lado del actor, y no dudaron en compartir de inmediato en redes sociales.

Las imágenes, en las que el actor nacido en Hermosillo lucía una camisa negra oscura con un delgado ribete en colores azul y blanco, la cabeza rapada y una barba arreglada, pronto se volvieron virales y generaron mucho gusto enstre sus seguidores, pues Rafa luce muy bien, contrario a los falsos rumores que rondan por ahí de vez en cuando mencionando que estaría muy mal.

“ESTA ES CALIENTICA DE AYER VIERNES 27 😍😍😍😍😍 en Culiacán, Sinaloa, En la pelea d Julio César Chávez Jr. con el ecuatoriano Jayson Minda”, fue el comentario con el que la página Rafael Amaya Fans de Instagram, compartió una de las fotos.

Pero fue su gran amigo, el cantante Roberto Tapia, quien cerró con broche de oro la circulación de las nuevas fotos de Amaya, pues colgó una bella imagen en sus redes sociales que muchos elogiaron.

En la citada imagen, donde además del actor y el músico estuvo la hija de Tapia, el querido histrión se dejó ver muy sonriente y de buen semblante.

“Quiero compartir esta foto el día del cumpleaños de mi hija, que fue la semana pasada @claudia_mariela y nos acompañó mi compadre @rafaelamayanunez una noche muy grata ❤️🙌🏻🙏🏻”, fue la frase con la que el cantante acompañó la bonita imagen.

Julio Cesar Chavez Jr. vs Jeyson Minda | Full Fight | HD27/11/2020 🤡🥊💯 La Leyenda se Continua…A Desprestigiar 😂🤣😹🤦‍♂️ Main Event / Pelea Estelar Don't forget to Like, Comment, Subscribe and Hit the Noticifaction Bell to stay up to date with all the latest international fights in Boxing No se olviden dejar un Like, Comentario, Subscribirse y hacer click en la Campanita para mantenerse actualizados con… 2020-11-28T07:22:54Z

Los comentarios de los seguidores de Amaya no se hicieron esperar y no tardaron en llenar la publicación con todo tipo de mensajes.



“Fotaza”, “que bello”, “me alegra que te mires bien Rafa”, fueron algunas de las frases que manifestaron los ciberanutas.

