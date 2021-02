¿Qué ver en TV? – Sábado 20 de febrero

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana” y la comedia “Corazón Contento”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “Training Day”, “Acts Of Violence”, “Bad Boys II” y “The Bourne Ultimatum”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Corazón Contento

Univision transmitirá un episodio especial de la serie de comedia “Corazon Contento”, proyecto televisivo que narra la historia de un montón de personajes que viven en Monterrey, Ciudad de México y Mérida en el país azteca.

“Corazon Contento” se transmite hoy por Univision a las 7:00 PM, Hora del Este.

Training Day

La película protagonizada por Denzel Washington, será transmitida por Telemundo a las 8:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Todos los días, en las calles de las zonas urbanas deprimidas de los Estados Unidos se libra una guerra; una guerra entre residentes, traficantes de droga y los que han jurado proteger a unos de los otros. Esta guerra tiene sus víctimas y sus verdugos, y una de sus figuras más importantes es el sargento Alonzo Harris, un agente de narcóticos con 13 años de experiencia cuyos discutibles métodos hacen difusa la línea entre la legalidad y la corrupción. Jake Hoyt, un joven policía recién asignado a narcóticos, comienza sus rondas a las órdenes de Alonzo para aprender de él”.

Acts Of Violence

La película protagonizada por Cole Hauser y Bruce Willis, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Cuando su prometida es secuestrada por traficantes de personas, Roman (Ashton Holmes) y sus hermanos exmilitares intentan salvarla antes de que sea demasiado tarde. Roman formará equipo con Avery (Bruce Willis), un policía que investiga el tráfico de personas y lucha contra la corrupción”.

Bad Boys II

La película protagonizada por Martin Lawrence y Will Smith, será transmitida por Telemundo a las 3:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Los detectives de narcóticos Mike Lowrey -Smith- y Marcus Burnett -Lawrence- han sido asignados a un nuevo caso en Miami, donde un astuto narcotraficante -Jordi Mollà- ha iniciado una sangrienta guerra. Además la amistad de los dos agentes se complica cuando Mike empieza a sentir algo por la hermana de Marcus”.

The Bourne Ultimatum

La película protagonizada por Matt Damon, será transmitida por Telemundo a la 1:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Tercera entrega de las aventuras del agente Jason Bourne, que sigue investigando quién es y qué hay realmente detrás del programa secreto de la CIA llamado Treadstone. Un reportero británico de “The Guardian” le pone sobre una nueva pista facilitándole el nombre de Blackbriar. Bourne dará con él en Londres, en un intento de encajar las últimas piezas de ese pasado que él aún intenta recuperar”.

