¿Qué ver en TV? – Domingo 21 de marzo

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana” y los programas “Mira Quién Baila All Stars” y “Sal y Pimienta”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de la películas “Fighting”, “Armageddon”, “The Marine 4: Moving Target” y “Kickboxer 5: The Redemption”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Noticias Telemundo Fin de Semana

Telemundo informará sobre el acontecer más noticioso durante el fin de semana en una transmisión especial de Noticias Telemundo que se transmite hoy por la importante cadena televisiva de habla hispana.

“Noticias Telemundo Fin de Semana” es transmitido hoy a las 6:30 PM, Hora del Este.

Exatlón Estados Unidos

Telemundo transmitirá un épico episodio de eliminación de uno de las competencias más vistas en la actualidad en la televisión de habla hispana, Exatlón Estados Unidos.

El equipo azul se enfrentará al equipo rojo y sólo los más capacitados podrán salir airosos de la etapa de eliminación.

“Exatlón Estados Unidos” se transmite hoy por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Mira Quién Baila All Stars

La pista de baile está lista para una nueva transmisión de la nueva temporada de “Mira Quién Baila Univision All Stars”, una edición especial de la sumamente exitosa competencia de baile de Univision.

Por primera vez en sus 10 años, el show presenta un elenco conformado por personalidades de Univision y seguirá ofreciendo sensacionales números de baile cuando las estrellas participantes compitan por la obra benéfica que han designado.

“Mira Quien Baila All Stars” es transmitido por Univision a las 8:00 PM, Hora del Este.

Sal y Pimienta

Univision transmitirá un nuevo episodio del afamado show de entretenimiento “Sal y Pimienta”, bajo la conducción de Jomari Goyso y Lourdes Stephen.

La producción televisiva viene cargadas de novedades y exclusivas de las celebridades más importantes del momento en la industria del entretenimiento de habla hispana.

“Sal y Pimienta” es transmitido por Univision a las 10:00 PM, Hora del Este.

Fighting

La película protagonizada por Channing Tatum, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Shawn MacArthur (Channing Tatum) llega a Nueva York con las manos vacías. Sobrevive vendiendo objetos de marca falsificados en la calle. Su suerte cambia cuando el timador profesional Harvey Boarden (Terrence Howard) se da cuenta de que es un luchador nato. Harvey, en calidad de representante, introduce a Shawn en el corrupto circuito del boxeo sin guantes, donde los ricos apuestan por peones intercambiables. En poco tiempo, se convierte en un luchador estrella, tumbando a boxeadores profesionales. Pero si Shawn quiere salir del tenebroso mundo en el que está metido, deberá participar en la pelea más dura de su vida”.

Fighting – Puños De Asfalto – Trailer españolFighting estrenosdecine.net/peliculas/2102/ 2009-02-17T21:02:38Z

Armageddon

La película protagonizada por Bruce Willis, será transmitida por Telemundo a las 3:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un asteroide del tamaño del estado de Tejas apunta directamente hacia la Tierra. Los expertos de la NASA tan sólo encuentran una posible solución: enviar a un equipo de astronautas al espacio para que destruya el meteorito antes de que colisione con nuestro planeta. Para ello recurren a Harry S. Stamper, el mayor experto en perforaciones petrolíferas, y a su cualificado equipo de perforadores, para que aterricen en la superficie del asteroide, lo perforen e introduzcan un dispositivo nuclear que al estallar consiga desviar su trayectoria y poder salvar el planeta, evitando así el Armageddon”.

ARMAGEDDON (Trailer español)Año: 1998 Director: Michael Bay Actores: Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Billy Bob Thornton, Steve Buscemi, Udo Kier, Will Patton Sinopsis: Un asteroide del tamaño del estado de Tejas apunta directamente hacia la Tierra. Los expertos de la NASA tan sólo encuentran una posible solución: enviar a un equipo de astronautas al espacio para… 2015-07-28T12:28:36Z

The Marine 4: Moving Target

La película protagonizada por Mike ‘The Miz’ Mizanin, será transmitida por Telemundo a la 1:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Jake Carter es asignado para proteger a una ingeniera en sistemas que trata de descubrir a unos corruptos contratistas de la defensa militar estadounidense. Un equipo de mercenarios ha sido contratado para matarla, junto con todo aquel que se interponga en su camino”.

“The Marine 4: Moving Target” trailerWWE Superstar Mike “The Miz” Mizanin and Diva Summer Rae will star in “The Marine 4.” Preview the fourth installment of this action series. 2015-03-24T15:35:00Z

Kickboxer 5: The Redemption

La película protagonizada por Mark Dacascos, será transmitida por Telemundo a las 11:30 AM, Hora del Este.

Sinopsis: “El campeón Matt Reeves es testigo del asesinato de su amigo Johnny. Neegal, el creador de una nueva federación de kickboxing en Sudáfrica, parece ser el asesino intelectual. Johnny, como otros, tuvo que pagar con su vida porque no quería participar del nuevo torneo. Matt ahora se prepara para entrar en la competición”.

Kickboxer 5: The Redemption (1995) ORIGINAL TRAILER [HD 1080p]The original trailer in high definition of Kickboxer 5 directed by Kristine Peterson and starring Mark Dacascos, James Ryan, Geoff Meed. AKA: Adistaktos timoros Kickboxer 5 – La rédemption Kickboxer 5 – Le dernier combat Kickboxer 5: A Redenção Kickboxer 5: Az igazság nevében Kickboxer 5: Ultima razbunare Kickboxer V – O Desafio Final Kickboxer… 2018-08-11T20:40:37Z