Armie Hammer es investigado por presunto abuso sexual: ¿Quién lo acusó?

El actor Armie Hammer está siendo investigado por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles después de ser acusado de presuntamente haber abusado sexualmente de una mujer en el año 2017.

La investigación por parte de las autoridades de California inició en el mes de febrero del presente año.

De acuerdo con Infobae, la mujer que realizó la denuncia pidió ser identificada solo por su nombre de pila que es Effie.

El medio de comunicación agregó que la abogada de la víctima, Gloria Allred, ofreció una rueda de prensa durante el pasado jueves 18 de marzo en donde aseguró que su representada afirma haber sido violada por parte del afamado intérprete durante más de cuatro horas en el año 2017.

Infobae detalló que la abogada declaró que no se ha presentado una denuncia particular en contra de Hammer, pero sostuvo que su clienta ofreció información de suma relevancia a las autoridades de California en relación al alarmante incidente de índole sexual.

Según la revista People, la víctima acusó a Armie Hammer de “abuso mental, emocional y sexual” por una relación intermitente que duró aproximadamente cuatro años. En ese momento, el actor se encontraba casado con la presentadora de televisión estadounidense Elizabeth Chambers.

Hammer y Chambers anunciaron su separación en el mes de julio de 2020 después de nueve años de matrimonio.

“El 24 de abril de 2017, Armie Hammer me violó violentamente durante más de cuatro horas en Los Ángeles. Él me golpeó repetitivamente la cabeza en contra de la pared y me lastimó el rostro”, afirmó la mujer en un comunicado que emitió en horas de la tarde del jueves, 18 de marzo.

La víctima continuó agregando: “También cometió otros actos de violencia en contra de mí, los cuales no consentí. Por ejemplo, me golpeó los pies con una fusta para que me dolieran con cada paso que diera durante la próxima semana. En esas cuatro horas, traté de escapar; pero él no me dejaba. Pensé que me iba a matar. Luego se fue sin preocuparse por mi bienestar”.

El abogado de Armie Hammer, Andrew Brettler, recientemente ofreció declaraciones exclusivas a la revista People en donde negó las acusaciones de violación en contra de su cliente y sostuvo que la relación del actor con Effie fue “completamente consensuada, discutida y acordada de antemano, y mutuamente participativa”.

“La propia correspondencia de Effie con el señor Hammer socava y refuta sus escandalosas acusaciones. El 18 de julio de 2020, [Effie] envió textos gráficos al señor Hammer diciéndole lo que quería que él le hiciera. El señor Hammer respondió dejando en claro que no quería mantener ese tipo de relación con ella”, puntualizó Brettler en sus declaraciones a People.

“Nunca fue la intención del señor Hammer avergonzar o exponer los fetiches o deseos sexuales de [Effie], pero ahora ella ha llevado este asunto a otro nivel al contratar a una abogada civil para ofrecer una conferencia de prensa pública”, concluyó el abogado del actor.

“Desafío a Armie Hammer a que presente todas sus comunicaciones con Effie al Departamento de Policía de Los Ángeles y que responda a todas sus preguntas directamente en lugar de hacerlo a través de sus abogados”, aseguró la abogada Gloria Allred en respuesta a las declaraciones de Andrew Brettler.

Las acusaciones de agresión sexual en contra de Hammer por parte de la mujer identificada como Effie iniciaron en el mes de enero. Poco tiempo después, el actor fue despedido de varios proyectos cinematográficos y su agencia de relaciones públicas decidió dejar de representarlo en medio del escándalo.

People informó que varias mujeres han denunciado a Armie Hammer por “conductas abusivas” durante lo que dicen que inició como relaciones BDSM consensuadas.

De acuerdo con ITAE Psicología, BDSM “es un término creado en 1990 para abarcar un grupo de prácticas y fantasías eróticas, cuyas siglas significan: Bondage; Disciplina y Dominación; Sumisión y Sadismo; y Masoquismo”.

Armmie Hammer es conocido en la industria del entretenimiento por su participación en proyectos cinematográficos como “Call Me by Your Name” (2017), “Mirror Mirror” (2012), “The Social Network” (2010) y “Nocturnal Animals” (2016).

