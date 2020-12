¿Qué ver en TV? – Domingo 6 de diciembre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de la película “Jesús, el niño Dios”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “Unstoppable”, “Babylon A.D.”, “Transformers: Age Of Extinction” y “The Bourne Ultimatum”.

Jesús, el niño Dios

La película protagonizada por Jorge Rivero, será transmitida por Univision a las 12:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “En Belén nace Jesús, el salvador enviado por Dios. Los Tres Reyes Magos lo visitan, pero en su caminar, guiados por una estrella pasa por Jerusalén, donde vive el rey Herodes, que temeroso de perder su poder por la venida del Mesías, dispone que mueran todos los menores de tres años. Un ángel avisa a José, el padre terrenal del niño, que se refugie con su familia en Egipto. Un legionario conduce a la familia por el desierto para que se cumpla la profecía”.

Unstoppable

La película protagonizada por Bae Noo-ri, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Dong-Chul es un antiguo matón que trata de llevar un honesta y pacífica, aunque no muy exitosa, vida dentro de la legalidad. Cuando un día una banda que trafica con mujeres secuestra a su esposa, Dong-Chul no verá otra salida que volver a sus antiguos métodos para poder encontrarla”.

Babylon A.D.

La película protagonizada por Vin Diesel, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Tras la caída de las instituciones mundiales más importantes, la humanidad vive en un estado de anarquía total. El aventurero y mercenario Hugo Cornelius Toorop recibe la misión de escoltar a una bella joven desde un remoto convento de Rusia hasta Nueva York. Cuanto más se acerca a su destino, más grande es su sospecha de que lo que debe proteger no es solo una simple muchacha”.

Transformers: Age Of Extinction

La película protagonizada por Mark Wahlberg, será transmitida por Telemundo a las 3:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Han pasado 4 años desde la tragedia de Chicago y la humanidad sigue reparando los destrozos, pero tanto los Autobots como los Decepticons han desaparecido de la faz de la Tierra. Ahora el Gobierno de los Estados Unidos está utilizando la tecnología rescatada en el asedio de Chicago para desarrollar sus propios Transformers. Al frente del proyecto está Joshua Joyce (Stanley Tucci), un arrogante diseñador que piensa que los Autobots son “basura tecnológica” y se cree capaz de fabricar unos robots infinitamente más avanzados. Mientras tanto, Cade Yeager (Mark Wahlberg), un mécánico inventor, encuentra un Marmon semi-trailer. Al intentar repararlo, descubre que el camión no solo era un Transformer, sino también el mismísimo Optimus Prime, líder de los Autobots. Lo que Cade ignora son las consecuencias que pueden derivarse de este hallazgo”.

The Bourne Ultimatum

La película protagonizada por Matt Damon, será transmitida por Telemundo a las 12:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Tercera entrega de las aventuras del agente Jason Bourne, que sigue investigando quién es y qué hay realmente detrás del programa secreto de la CIA llamado Treadstone. Un reportero británico de “The Guardian” le pone sobre una nueva pista facilitándole el nombre de Blackbriar. Bourne dará con él en Londres, en un intento de encajar las últimas piezas de ese pasado que él aún intenta recuperar”.

