¿Qué ver en TV? – Sábado 23 de enero

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “Sicario”, “Never Let Go”, “The Marine 4: Moving Target”, “The Hunger Games” y “The Little Rascals”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Sicario

La película protagonizada por Emily Blunt, será transmitida por Telemundo a las 8:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “En la zona fronteriza que se extiende entre Estados Unidos y México, la joven Kate Macer, una idealista agente del FBI, es reclutada por una fuerza de élite del Gobierno para luchar contra el narcotráfico. Bajo el mando de Matt Graver, un frío miembro de las fuerzas gubernamentales, y de Alejandro, un enigmático asesor, el equipo emprende una misión que lleva a la mujer a cuestionarse sus convicciones sobre la guerra contra los narcos y los límites de la ley”.

Never Let Go

La película protagonizada por Carey Mulligan, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Kathy, Tommy y Ruth pasan su infancia en Hailsham, un internado inglés aparentemente idílico, donde descubren un tenebroso e inquietante secreto sobre su futuro. Cuando abandonan el colegio y se acercan al destino que les aguarda, el amor, los celos y la traición amenazan con separarlos”.

The Marine 4: Moving Target

La película protagonizada por Mike ‘The Miz’ Mizanin y Summer Rae, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Jake Carter es asignado para proteger a una ingeniera en sistemas que trata de descubrir a unos corruptos contratistas de la defensa militar estadounidense. Un equipo de mercenarios ha sido contratado para matarla, junto con todo aquel que se interponga en su camino”.

The Hunger Games

La película protagonizada por Jennifer Lawrence, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Lo que en el pasado fueron los Estados Unidos, ahora es una nación llamada Panem; un imponente Capitolio ejerce un control riguroso sobre los 12 distritos que lo rodean y que están aislados entre sí. Cada distrito se ve obligado a enviar anualmente un chico y una chica entre los doce y los dieciocho años para que participen en los Hunger Games, unos juegos que son transmitidos en directo por la televisión. Se trata de una lucha a muerte, en la que sólo puede haber un superviviente. Katniss Everdeen, una joven de dieciséis años, decide sustituir a su hermana en los juegos; pero para ella, que ya ha visto la muerte de cerca, la lucha por la supervivencia es su segunda naturaleza”.

The Little Rascals

La película infantil, será transmitida por Telemundo a las 12:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Spanky y los miembros del ‘Club de machotes odia-mujeres’ se reúnen. Alfalfa se ha enamorado de Darla, amenazando la existencia del gran club “solo para chicos”. Futuros problemas se avecinarán cuando destruyen su centro de operaciones, y los matones del barrio roban su coche, “The Blur”. ¿Cómo podrán ganar la carrera y el gran trofeo? Además de esta serie de infortunios aparece un nuevo chico en el barrio, Waldo, que es un refinado niño rico, interesado también en Darla. A través de las travesuras y el jaleo, trucos e ingenuidad, los pillos aprenderán el valor de la verdadera amistad… e incluso el gusto por las chicas”.

