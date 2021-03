¿Qué ver en TV? – Sábado 13 de marzo

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana” y la comedia “Corazón Contento”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “Pain & Gain”, “Hot Pursuit”, “Empire”, “Rumble In The Bronx” y “The Good Dinosaur”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Corazón Contento

Univision transmitirá un episodio especial de la serie de comedia “Corazon Contento”, proyecto televisivo que narra la historia de un montón de personajes que viven en Monterrey, Ciudad de México y Mérida en el país azteca.

“Corazon Contento” se transmite hoy por Univision a las 7:00 PM, Hora del Este.

Pain & Gain

La película protagonizada por Mark Wahlberg y Dwayne Johnson, será transmitida por Telemundo a las 8:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Daniel Lugo y Adrian Doorbal entrenan muy duro en el gimnasio cada día. Debido a su profesión como culturistas, dedican más tiempo a atender su cuerpo que a cualquier otra faceta que suponga un esfuerzo mental. Daniel adora el fitness, pero es un trabajo que no da mucho dinero, y pensar que toda su vida se dedicará a ello le agobia, por lo que decide pasar a la acción y dar un gran golpe. Los dos, junto con Paul, un ex presidiario temeroso de Dios, forman un grupo para extorsionar y secuestrar a un empresario adinerado. El plan parece dar resultado, sin embargo, cuando están disfrutando de su victoria, comienzan los problemas”.

Dolor y dinero | Trailer en españolBasada en el increíble hecho real de un grupo de entrenadores personales en el Miami de los noventa, que persiguiendo el sueño americano, acaban atrapados en una trama criminal con un final inesperado. Director: Michael Bay Reparto: Dwayne Johnson (Paul Doyle), Mark Wahlberg (Daniel Lugo), Ed Harris (Ed Du Bois), Rebel Wilson (Ramona Eldridge), Anthony… 2013-05-12T21:00:12Z

Hot Pursuit

La película protagonizada por Sofía Vergara y Reese Witherspoon, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Una estricta policía (Witherspoon) hace lo imposible para proteger a la viuda de un traficante de drogas (Vergara) de delincuentes y policías corruptos. Juntas, se embarcarán en una aventura por Texas que las hará enfrentarse con asesinos y farsantes”.

DOS LOCAS EN FUGA – Trailer 1 – Oficial Warner Bros. PicturesSíguenos en Facebook: facebook.com/WarnerBrosPi… En Twitter: @wbpictureslatam Mantente informado en nuestro portal oficial: warnerbroslatino.com Una estricta policía (Reese Witherspoon) que sigue todas las reglas intenta proteger a la sexy y extrovertida viuda (Sofia Vergara) de un narcotraficante mientras escapan de Texas, perseguidas por policías corruptos y peligrosos asesinos. EN JUNIO EN TODOS LOS CINES. Síguenos… 2015-05-05T18:54:36Z

Empire

La película protagonizada por John Leguizamo, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Víctor Rosa (John Leguizamo), un joven y carismático gangster latino para el que el dinero lo puede todo y que se jacta de ser un joven empresario según el modelo de Rockefeller, Carnagier o Gates, vive del éxito del negocio de los “fármacos de la calle”, un imperio construido a partir de una mezcla especial de heroína a la que denomina “Empire”. La bella prometida de Víctor, Carmen (Delilah Cotto), cursa estudios en la universidad, donde hace amistad con otra de las estudiantes, Trish (Denise Richards). Cuando Trish presenta a Carmen y Víctor a su novio, inversionsita en Wall Street y consejero financiero Jack (Peter Sargaard) en el transcurso de una selecta fiesta en un elegante ático, los dos jóvenes descubren que tienen muchas cosas en común. Cuando Jack le ofrece a Víctor participar en sus transacciones bursátiles, éste lo interpreta inmediatamente como una posible salida de la violencia callejera, una vía para lograr el sueño americano y escaparse de su pasado criminal y el dinero fácil e ilegal de las violentas calles del Bronx, la última una oportunidad para entrar en el paraíso de los negocios legales, donde le espera el dinero limpio y el estilo de vida sofisticado del Soho. Pero mientras intenta comprar su salida, Víctor se da cuenta de que las viejas ataduras no son tan fáciles de romper, y que el precio de entrar en la legalidad es muy superior a lo que jamás habría imaginado. Ahora dos mundos chocan”.

Empire (2002) Official Trailer #1 – John Leguizamo Movie HDSubscribe to TRAILERS: bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: bit.ly/H2vZUn Subscribe to CLASSIC TRAILERS: bit.ly/1u43jDe Like us on FACEBOOK: goo.gl/dHs73 Follow us on TWITTER: bit.ly/1ghOWmt Empire (2002) Official Trailer #1 – John Leguizamo Movie HD A successful South Bronx drug dealer turns his back on his roots and gives money to a Wall Street broker to… 2012-11-28T00:00:29Z

Rumble In The Bronx

La película protagonizada por Jackie Chan, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Keong (Jackie Chan), un policía de Hong Kong, viaja a Nueva York para asistir a la boda de su tío, pero durante su estancia en el Bronx se verá envuelto en una lucha de bandas callejeras”.

Duro de matar – Trailer V.OTitulo: Honfgan Qu (Hung fan kui) (Rumble in the Bronx) Año: 1995 Dirección: Stanley Tong Actores: Jackie Chan, Anita Mui, Françoise Yip, Bill Tung, Marc Akerstream, Garvin Cross, Emil Chow, Alex To Sinopsis: Keong, un policía de Hong Kong, viaja a Nueva York para asistir a la boda de su tío, pero durante su estancia… 2018-06-07T15:34:56Z

The Good Dinosaur

La película animada de Pixar Animation Studios, será transmitida por Telemundo a las 12:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “¿Qué hubiera pasado si el asteroide que cambió para siempre la vida en la Tierra hubiera esquivado el planeta y los dinosaurios no se hubieran extinguido nunca? Un viaje al mundo de los dinosaurios donde un Apatosaurus llamado Arlo se hace amigo de un humano, aunque resulte asombroso. Mientras viaja por un paisaje desolado y misterioso, Arlo aprende a enfrentarse a sus temores y descubre de lo que es capaz.”

El viaje de Arlo – Trailer final español (HD)Más Info trailersyestrenos.es – TWITTER: twitter.com/TrailersyEstren – FACEBOOK: facebook.com/trailersyestrenos – GOOGLE+: google.com/+TrailersyEstrenos Sinopsis: La película se hace la vieja pregunta: ¿Qué hubiera pasado si nunca se hubieran extinguido los dinosaurios? La película narra en tono humorístico la historia de Arlo, un Apatosaurus animado con un gran corazón. Tras una situación dramática que perturba a su… 2015-10-13T10:35:38Z