¿Qué ver en TV? – Sábado 26 de diciembre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana” y la retransmisión de los Latin Grammy 2020. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “Noticias Telemundo: Fin de Semana” y las películas “Live Free Or Die Hard”, “Max 2: White House Hero”, “Jingle All The Way”, “Night At The Museum: Secret Of The Thomb” y “The Good Dinosaur”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Latin Grammy 2020

Univision retransmitirá la ceremonia de premiación de los Latin Grammy 2020 que se celebraron a mediados del mes de noviembre en la ciudad de Miami, Florida.

Para la edición de este año, la cadena televisiva de habla hispana contó con estrictos protocolos de prevención para evitar cualquier tipo de contagio de COVID-19.

La retransmisión de los Latin Grammy 2020 está prevista para dar inicio por Univision a las 8:00 PM, Hora del Este.

Noticias Telemundo Fin de Semana

Telemundo informará sobre el acontecer más noticioso durante el fin de semana en una transmisión especial de Noticias Telemundo que se transmite hoy por la importante cadena televisiva de habla hispana.

“Noticias Telemundo Fin de Semana” es transmitido hoy a las 6:30 PM, Hora del Este.

Live Free Or Die Hard

La película protagonizada por Bruce Willis, será transmitida por Telemundo a las 8:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un grupo terrorista bloquea el sistema de ordenadores que controla las comunicaciones, el transporte y el suministro de energía. El cerebro de la operación había estudiado minuciosamente hasta el más mínimo detalle, pero no había contado con John McClane (Bruce Willis), un policía de la vieja escuela, pero con los conocimientos necesarios para frustrar una amenaza terrorista de esta índole.”

La jungla 4.0. Tráiler en españolSinopsis: Estados Unidos. Un grupo terrorista bloquea el sistema de ordenadores que controla las comunicaciones, el transporte y el suministro de energía. El cerebro de la operación había estudiado minuciosamente hasta el más mínimo detalle, pero no había contado con John McClane (Bruce Willis), un policía de la vieja escuela, pero con los conocimientos necesarios… 2018-06-10T13:49:58Z

Max 2: White House Hero

La película protagonizada por Zane Austin, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Max es asignado a la Casa Blanca mientras que Butch, el perro del servicio secreto, está de baja por maternidad. Max conoce a TJ, un niño de 12 años que es el hijo del Presidente. Como su padre es muy importante, él se tiene que esforzar para llevar una vida normal. Durante la visita del Presidente de Rusia, que viene con su hija Alex, TJ acompaña a Alex y se hace amigo de ella. Cuando se meten en problemas será Max el que venga al rescate.”

Max 2: White House Hero – Trailer 2017-03-23T15:43:55Z

Jingle All The Way

La película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Howard Langston es un atareado hombre de negocios que llega tarde a la clase de kárate de su hijo Jamie. Para que le perdone promete regalarle lo que pida por Navidad: Jamie le pide un muñeco Turboman. El problema es que el juguete es el más popular y está agotado en todas las jugueterías. Contando sólo con unas pocas horas antes de la Navidad, Howie inicia una cómica odisea por toda la ciudad a la caza y captura del preciado juguete.”

Un padre en apuros (Jingle all the way, 1996) – Trailer en españolComedia navideña dirigida por Brian Levant ('Los Picapiedra') y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Sinbad, Rita Wilson, James Belushi y el joven Jake Lloyd, que tres años más tarde sería Anakin Skywalker en el Episodio I de la saga 'Star Wars'. 2016-03-12T23:05:10Z

Night At The Museum: Secret Of The Thomb

La película protagonizada por Ben Stiller, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “En esta tercera entrega de ‘Noche en el museo’, el guarda del museo Larry Daley, interpretado de nuevo por Ben Stiller, emprenderá una aventura épica para evitar que la magia desaparezca para siempre.”

NOCHE EN EL MUSEO: EL SECRETO DEL FARAÓN | Tráiler | 25 de Diciembre en cinesPrepárate para la mayor y más salvaje aventura de Noche en el Museo. Larry atraviesa el Globo, juntando a nuestros personajes favoritos con nuevos amigos para embarcarse en una misión épica y salvar la magia antes que desaparezca para siempre. Descubre todos los estrenos y noticias de Fox – http://bit.ly/FoxES Ya en el cine: https://www.youtube.com/playlist?list=PLecZTxdGJrPH7rMZHd0u6KfywX6NdLHgn… 2014-08-22T07:14:47Z

The Good Dinosaur

La película animada de Pixar Animation Studios, será transmitida por Telemundo a las 12:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “¿Qué hubiera pasado si el asteroide que cambió para siempre la vida en la Tierra hubiera esquivado el planeta y los dinosaurios no se hubieran extinguido nunca? Un viaje al mundo de los dinosaurios donde un Apatosaurus llamado Arlo se hace amigo de un humano, aunque resulte asombroso. Mientras viaja por un paisaje desolado y misterioso, Arlo aprende a enfrentarse a sus temores y descubre de lo que es capaz.”

El viaje de Arlo – Trailer final español (HD)Más Info http://www.trailersyestrenos.es – TWITTER: https://twitter.com/TrailersyEstren – FACEBOOK: https://www.facebook.com/trailersyestrenos – GOOGLE+: https://www.google.com/+TrailersyEstrenos Sinopsis: La película se hace la vieja pregunta: ¿Qué hubiera pasado si nunca se hubieran extinguido los dinosaurios? La película narra en tono humorístico la historia de Arlo, un Apatosaurus animado con un gran corazón. Tras una situación dramática que perturba a su… 2015-10-13T10:35:38Z

