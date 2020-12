Emma Coronel, esposa de “El Chapo”, se viste de novia: ¿Se casa?

Emma Coronel, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales al aparecer vestida de novia en una reciente publicación que realizó en su cuenta oficial en Instagram. La inesperada fotografía de Coronel llega después de cinco meses de ausencia en la importante plataforma digital.

Si bien es cierto que la modelo aparece vestida de novia en su reciente publicación en Instagram, todo se trata de una importante campaña publicitaria que protagonizó para el salón de belleza Lumaran Salón, ubicado en la ciudad de Culiacán en México.

La campaña publicitaria de Coronel para Lumaran Salón está inspirada en los maquillajes y peinados que serán tendencia para novias en el año 2021. En las fotografías, la estadounidense optó por un vestido que fue confeccionado por el importante diseñador mexicano Benito Santos, conocido por vestir a grandes celebridades mexicanas.

“Me sentía soñada”, puntualizó la esposa de “El Chapo” Guzmán en una de las fotografías oficiales del trabajo publicitario que fue publicado en la cuenta oficial de Lumaran Salón en Instagram.

La publicación de Coronel contó con más de 21 mil “Likes” y alrededor de 319 comentarios en su cuenta oficial en Instagram. En la red social, la modelo ostenta de 423 mil seguidores y sólo ha realizado cinco publicaciones en celebraciones importantes, entre las que destacan su cumpleaños o el Día de las Madres.

Las reacciones por parte de sus fanáticos no se hicieron esperar en la plataforma de Instagram: “Que hermosa”, “Guapísima”, “Parece una muñeca de porcelana”, “Estás muy bella”, “Hermosa de verdad”, “Reina de reinas”, “La más hermosa”, “Diosa”, “Hermosa modelo”, “Eres la mujer más hermosa de México”.

En el pasado, Emma Coronel ha colaborado con el equipo de Lumaran Salón para su estilismo en ocasiones especiales de su vida privada que en todo momento la ha mantenido muy bajo perfil. Sin embargo, en estas fotografías de la campaña publicita sorprendió a todos sus seguidores por aparecer con un radical cambio de estilismo que se destaca por una cabellera completamente rubia.

Durante el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán en la ciudad de Nueva York, Coronel ganó gran notoriedad y fue una de las figuras más seguidas por los medios de comunicación durante el tiempo que duró el proceso legal, según destacó World Today News.

World Today News también dio a conocer que Emma Coronel le dedicó un emotivo mensaje a “El Chapo” Guzmán en febrero de 2019 a través de su cuenta oficial en Instagram. Sin embargo, la publicación actualmente no se encuentra disponible en su perfil oficial.

“Todo lo que se dijo en el juicio sobre Joaquín, bueno y malo, para mí no cambia en nada la forma en que pienso de él ya que llevo años conociéndolo y compartiendo con él, y esos años me lo dejan más que claro de quién es. Excelente padre, amigo, hermano, hijo, socio. Estoy hablando de años viviendo con él. No me pueden vender otra versión de Joaquín y aunque hace tiempo que no tenemos contacto, mi esposo sabe cuánto lo amo y siempre contó, cuenta y contará conmigo”, puntualizó la modelo en ese momento.

Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán han estado casados desde el mes de julio de 2007. En ese momento, la pareja contrajo matrimonio en la sierra de Durango en México.

